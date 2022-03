Familles nombreuses, la vie en XXL : découvrez les six familles qui vont rejoindre le programme ce 23 mars

TF1 a dévoilé le casting de la cinquième saison de son émission de télé-réalité quotidienne «Familles nombreuses, la vie en XXL», qui commencera ce mercredi 23 mars.

Alors que la famille Santoro, bien connue des téléspectateurs, fera son retour, six nouvelles tribus rejoindront le programme de télé-réalité de TF1 ce mercredi 23 mars, aux côtés des autres «stars» du show que sont devenus les Pelissard, les Galli, ou encore les Gonzalez…

Famille Provenchère

En congé parental, Laëtitia, 36 ans, élève seule quatre enfants, dont des triplés : Nolane, 3 ans et Emmy, Lyna et Noëlya, 9 mois. Il y a un an et demi cette famille originaire du Val-d'Oise (95) a vécu un grand drame : «J'ai perdu mon mari alors que j'étais enceinte de deux mois des triplés... Cela a été une épreuve très difficile... Je suis dans un schéma atypique, mais je suis très fière d'être à la tête d'une famille nombreuse de quatre enfants », explique la maman solo.

© TF1/TF1 Production

Famille Hubert

Installée dans les Bouches-du-Rhône (13), la famille Hubert compte Audrey, 39 ans, en congé maternité, Stéphane, 40 ans, conducteur de machines industrielles dans une usine de bonbons, et leurs cinq garçons Alexandre, 16 ans, Romain, 12 ans, Paul, 10 ans et les jumeaux Camille et Baptiste, 6 ans, qui seront bientôt rejoints par deux petits frères, puisqu’Audrey attend de nouveau des jumeaux.

© TF1/TF1 Production

Famille Boibessot

Audrey, 37 ans et Hervé 31 ans sont à la tête d’une tribu de six enfants : Mayeul, 8 ans, Camille, 6 ans, Ebbane, 5 ans, Pia, 3 ans et demi, Foucauld, 2 ans et demi et Hildegarde, 1 an. Mais la famille, installée à Mazères (09) en Occitanie, comptera bientôt un nouveau membre, car Audrey est enceinte de son septième bébé…

© TF1/TF1 Production

Famille Colas

Delphine et Olivier vivent en région Rhône-Alpes avec leurs six enfants : Selena, 17 ans, Gabriel, 13 ans, Paul, 9 ans, Louise, 8 ans et Alba, 1 an.

© TF1/TF1 Production

Famille Pavoni

Installés dans le Vaucluse, Agnès et Romain sont maman et papa de quatre garçons et attendent l’arrivée d’une petite fille.

© TF1/TF1 Production

Famille Servières

Laetitia et Sébastien gèrent une fratrie de huit enfants âgés de 1 à 17 ans, dont six filles et deux garçons. Les caméras de l’émission dévoileront que Laetitia est aussi enceinte du petit dernier… La famille fera son entrée dans l'émission le 14 avril prochain.

© TF1/TF1 Production

Des départs forcés

Ces nouvelles arrivées coïncideront avec le départ de l’émission d’autres familles, à l’instar des Fanich qui ont annoncé qu’ils ne seraient plus à l’antenne. «Ils (les producteurs, ndlr) en ont assez de nous... Assez d'images de notre famille, on va dire», a expliqué dans une vidéo Instagram la maman, Elodie, qui précise que ce n’est pas eux mais TF1 qui a décidé de ne plus les faire apparaître pour le moment.

Céline Saffré a elle aussi récemment annoncé sur les réseaux sociaux que l'aventure «Familles Nombreuses» était terminée pour la famille Saffré. «C’est officiel, hier c'était notre bilan. C’était très compliqué... Pour le coup, ça nous a touchés de savoir que la saison était terminée. On a vécu une super aventure. C’est toujours très touchant», a-t-elle déclaré avant de remercier infiniment les téléspectateurs de les avoir suivis. «On est particulièrement touchés et émus. On a commencé l’aventure Familles nombreuses, on avait 300 abonnés, aujourd’hui vous êtes plus de 20 000 ! C’est une aventure inexplicable, ça a été que du positif», a-t-elle ajouté.