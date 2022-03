Moon Knight : Oscar Isaac révèle la touche personnelle apportée à son personnage

Dans un entretien avec le site britannique Radio Times, Oscar Isaac a expliqué avoir apporté une touche personnelle au personnage de la série «Moon Knight», attendue sur Disney+ à partir du 30 mars prochain.

Dans cette nouvelle fiction Marvel en six épisodes, le comédien incarnera Marc Spector, un ancien membre des forces spéciales américaines devenu mercenaire, et souffrant d’un trouble dissociatif de la personnalité. Ce qui l’empêche de se souvenir des multiples personnalités qui l’habitent. Et qui se révèlera être un paramètre important quand il se voit confier des pouvoirs par le Dieu égyptien de la Lune, Khonshu, lui permettant de devenir ce justicier masqué.

Mais contrairement au comics, où Marc Spector devient un financier de Wall Street, la production a décidé de recréer la personnalité de Steven Grant, modeste employé dans un musée de Londres timide et effrayé. Un personnage à part entière auquel Oscar Isaac a notamment ajouté un accent anglais très prononcé. Ce qui n’était pas prévu dans le script original.

Selon l’acteur, Kevin Feige en personne a donné son feu vert à cette idée malgré quelques hésitations au premier abord. «Après coup, il m’a avoué qu’il ne savait pas pourquoi je faisais cela. Et qu’il n’était pas certain que cela fonctionnerait à l’écran», s’amuse Oscar Isaac. «Je suis content que cela est fonctionné car tout le monde reconnaît que cela aide la série», poursuit-il.

Dans une conférence de presse organisée par Disney+, Oscar Isaac et Ethan Hawke – qui incarnera Arthur Harrow, le principal antagoniste de l’histoire – ont par ailleurs souligné la grande liberté de création artistique offerte par Marvel sur le tournage. «Une relation de confiance peu commune», précise Ethan Hawke, qui semble avoir pris énormément de plaisir à tourner la série, et paraît satisfait du résultat.