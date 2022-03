The Flash, Superman & Lois, Riverdale...: CW annonce le renouvellement de plusieurs de ses séries-phares

La chaîne CW a annoncé le renouvellement de plusieurs de ses séries dont «The Flash» pour une saison 9, «Riverdale» pour une saison 7, et «Lois & Clark» pour une saison 3.

«Alors que nous nous préparons pour la saison 2022-23, ces séries scénarisées, ainsi que les autres séries que nous avons renouvelées précédemment, serviront de bases solides avec certaines de nos séries les plus regardées, sur lesquelles nous pourrons nous appuyer l'année prochaine et au-delà», a déclaré Mark Pedowitz, président-directeur général de The CW, qui avait en janvier annoncé que les maisons-mères de CW, ViacomCBS et WarnerMedia, envisageaient la vente prochaine du réseau.

«Compte tenu des renouvellements, cela signifie que : 'All American' sera de retour pour la saison 5, 'The Flash' sera de retour pour la saison 9, 'Kung Fu' sera de retour pour la saison 3, 'Nancy Drew' sera de retour pour la saison 4, 'Riverdale' sera de retour pour la saison 7, 'Superman & Lois' sera de retour pour la saison 3, et 'Walker' sera de retour pour la saison 3», est-il détaillé.

L'annonce du renouvellement pour une saison 9 de «The Flash», qui a repris depuis le 9 mars aux Etats-Unis, permettra à la série de DC Comics de détrôner «Arrow» en tant que série la plus longue jamais diffusée sur CW, «Arrow» s'étant achevée en 2020 après huit saisons.

A noter que, pour l'heure, CW n'a pas encore dévoilée le sort de ses autres séries telles que «DC’s Legends of Tomorrow», «Roswell, NM», «4400», «Charmed, Legacies», «Naomi», «All American : Homecoming», ou encore «Batwoman».