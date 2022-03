Oscars 2022 : à quelle heure et sur quelle chaîne suivre la 94e cérémonie ?

La cérémonie des Oscars 2022 sera à suivre en direct et en exclusivité sur Canal+ dans la nuit du 27 au 28 mars, à partir de 2h du matin. Pour ceux qui n’auraient pas le courage de rester éveillé toute la nuit, le replay sera disponible dans la foulée sur myCANAL.

La 94e édition des Oscars se tiendra comme à son habitude au Hollywood Dolby Theatre, à Los Angeles, et sera animée par trois comédiennes : Regina Hall, Amy Schumer et Wanda Sykes. Ce sera la première fois depuis 2018 que la cérémonie fait appel à des hôtes, et la première fois depuis 1987 qu’il y en aura trois à assurer l’animation.

Aux États-Unis, dans un souci de doper des audiences qui ne cessent de baisser depuis plusieurs années (à peine 10 millions l’an dernier, ndlr), les organisateurs ont décidé de proposer une retransmission télévisée plus dynamique en préenregistrant les remises de statuettes pour 8 catégories techniques ou pour les formats courts (sons, décors, court-métrage documentaire, etc.). Ils espèrent ainsi donner plus de rythme à la cérémonie afin de la rendre plus attractive.

De nombreuses personnalités sont attendues sur scène, notamment Jennifer Garner (Alias), le skater Tony Hawk, Bill Murray (S.O.S. Fantômes), Elliott Page (Juno), le surfeur Kelly Slater, Sean Diddy Combs, Jamie Lee Curtis (Halloween), Woody Harrelson (Zombieland), Samuel L. Jackson (Pulp Fiction), Daniel Kaluuya (Get Out), Mila Kunis (Sexe entre amis), Lupita Nyong'o (Black Panther), Wesley Snipes (Blade), John Travolta (Grease), Kevin Costner (Bodyguard), Lady Gaga, ou encore Zoë Kravitz (The Batman).

À noter que le film The Power of the Dog de Jane Campion, avec Benedict Cumberbatch dans le rôle principal, est le grand favori de la cérémonie avec 12 nominations. Dune de Denis Villeneuve sera présent pour sa part dans 10 catégories, dont celui du meilleur film. Belfast et West Side Story ont obtenu 7 nominations chacun.