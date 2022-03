Emily in Paris : Lily Collins se confie sur ses déboires lors du tournage dans la Capitale

Lily Collins rêve de tourner avec des chaussures plates. Alors qu’Emily in Paris aura bien une saison 3 et 4 comme l’a confirmé Netflix en janvier dernier, l’actrice a évoqué, sur le plateau du Tonight Show, les aléas auxquels elle a été confrontée lors du tournage de la série dans la capitale française.

Cavaler dans les rues parisiennes perchée sur des talons hauts n’a visiblement pas été si simple. Lily Collins ne garde pas les meilleurs souvenirs de cette expérience comme l’a repéré Voici. Interrogée par Jimmy Fallon sur l’envie des fans de voir Emily aller dans d’autres villes, l’actrice a fait savoir qu’elle pourrait aller partout sur la planète si elle le pouvait. A une condition : «La seule chose, j’ai juste envie d’aller dans une ville où je pourrais porter des chaussures plates», s’est amusée la fille de Phil Collins.

«Parce que porter des talons, vous n’imaginez pas à quel point ça peut être douloureux à Paris», a-t-elle poursuivi avec humour, confiant avoir multiplié les rendez-vous chez le podologue. «Je devais aller chez le podologue toutes les semaines pour réparer mes pieds, parce que je portais des talons tout le temps», poursuit-elle avant de pointer du doigt les pavés parisiens. «Il y en a partout», lance-t-elle. «Je devais avoir des semelles orthopédiques dans chacune de mes paires. Je ne rigole pas, ça me rendait presque folle», confesse-t-elle.

Fans want #EmilyInParis to go to other cities, but @LilyCollins just wants Emily in Flats! #FallonTonight pic.twitter.com/66jHlbLFyP

— The Tonight Show (@FallonTonight) March 23, 2022