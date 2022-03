Stranger Things, saison 4 : une série de photos dévoilées

Le retour de «Stranger Things» n’est plus qu’une question de semaines. Histoire de titiller l’impatience des fans, Netflix vient de dévoiler une série de photos de la saison 4 attendue cet été, et qui sera diffusée en deux parties.

Avec une première fournée qui arrivera le 27 mai, et une seconde à partir du 1er juillet, comme cela a été annoncé à la mi-février.

Every ending has a beginning. Vol. 1 is coming May 27. Vol. 2 is coming July 1. pic.twitter.com/nw8IYqQzil — Stranger Things (@Stranger_Things) February 17, 2022

La saison 4 de Stranger Things – dont le tournage a été fortement ralenti par la crise sanitaire mondiale – reprendra son intrigue six mois après les événements présentés en conclusion du troisième chapitre. Eleven et Will se retrouvent en Californie où Joyce Byers a choisi d’emménager afin de prendre ses distances avec la ville d’Hawkins. Eleven, qui va découvrir les joies du lycée, promet toutefois à Mike de le retrouver pour les vacances de printemps. Une réunion qui va être gâchée par l’arrivée d’un nouveau monstre sorti tout droit de l’Upside Down.

And on Day 65, we got our first look at ST4. (this is just a taste of the eggo. link in bio to https://t.co/sdbq7ANsMx for full extravaganza.) pic.twitter.com/XvNnd88vLL — Stranger Things (@Stranger_Things) March 23, 2022

it’s a full ST4 extravaganza, hot off the griddle. pic.twitter.com/5SuC8S9HR1 — Stranger Things (@Stranger_Things) March 23, 2022

come and get it. pic.twitter.com/hOeJSmeAth — Stranger Things (@Stranger_Things) March 23, 2022

Alors que la date de lancement de la saison 4 approche, Netflix vient de dévoiler une douzaine de clichés sur lesquels on retrouve les personnages principaux… avec quelques années supplémentaires. Il y a les acteurs connus, Millie Bobby Brown, Noah Schnapp, Caleb McLaughlin, Finn Wolfhard, et Gaten Matarazzo. Mais aussi les nouveaux venus, Joseph Quinn, Eduardo Franco et Jamie Campbell Bower.

On voit également Steve (Joe Keery), Nancy (Natalia Dyer), et Robin (Maya Hawke) qui regardent quelque chose d’effrayant. Mais aussi Joyce Byers (Winona Ryder) et l’ancien reporter Murray (Brett Gelman) debout dans la neige devant un avion qui s’est crashé. Selon les théories des fans, ils seront en mission pour sauver Hopper – que l’on croyait mort à la fin de la saison 3 – de sa prison en Russie.