HeroQuest : le célèbre jeu de plateau des années 1990 signe un retour flamboyant

Dans la galaxie des jeux de société des années 1990, HeroQuest tenait une place à part dans le cœur de certains adolescents. Véritable initiation aux jeux de rôle à la Donjons & Dragons avec des règles simplifiées mais un décor qui marqua plus d'un aventurier en herbe, ce jeu ressort des oubliettes et démontre encore toutes ses qualités.

Il faut dire qu'HeroQuest avait su bâtir sa légende. Edité par MB en 1989, il comptait parmi les jeux qu'on retrouvait souvent sur une étagère aux côtés de Puissance 4, Touché Coulé, le Monopoly, La Bonne Paye ou encore Hippos Gloutons. Pensé pour un public plus mûr, il n'en demeure pas moins que les amateurs de jeux de plateau vénéraient ce titre avec ardeur. Un jeu propre à nous transporter instantanément dans un monde d'heroic fantasy où un barabre, une elfe, un nain et un enchanteur doivent unir leurs forces pour vaincre un ennemi commun, sous la houlette d'un maître du donjon, nommé Zargon, incarné par l'un des joueurs.

En ce début d'année 2022, Hasbro et Avalon Hill offrent enfin une nouvelle édition, auréolée d'une incroyable et lucrative campagne Kickstarter qui avait récolté 3,7 millions de dollars en 2020. C'est dans ce contexte que les deux éditeurs ont décidé d'offrir un écrin grand luxe à HeroQuest version 2022 qui se veut la reproduction la plus fidèle possible de l'original, tout en y ajoutant des éléments plus qualitatifs.

Toutefois, la boîte à un prix : 120 euros. Mais celle-ci se veut premium, tandis que les sites de revente comme LeBonCoin ou Vinted voient encore des annonces proposant d'acquérir le jeu d'époque (parfois incomplet) pour plus de 200 à 300 euros. Cette nouvelle édition pèse d'ailleurs son poids, environ 3 kilos sur la balance et son contenu est impressionnant. Jugez plutôt : 31 figurines de monstres et 4 figurines de héros sont complétées par 15 pièces de mobilier (tables, bibliothèques miniatures...), 10 crânes, 4 rats, 21 portes de donjon, 93 cartes de jeu, 4 cartes de référence, des tuiles cartonnées, un livre de 14 quêtes, 4 cartes de personnage, un écran du maître de jeu, un bloc de feuilles de personnage, 6 dés de combat blancs, 2 dés rouges, plus le livre des règles. Ouf ! Sans parler de son immense plateau de jeu en carton épais qui suppose de s'installer sur le sol, un tapis ou bien une vaste table.

On peut d'ailleurs apprécier le détail et la finesse de chaque figurine que certains n'hésiteront pas à peindre avec précision pour les personnaliser, comme le faisaient certains joueurs il y a trente ans déjà. On peut toutefois pester sur le système de moule en plastique qui encadre chaque figurine. Si celui-ci est pensé pour les protéger, certaines pièces s'avèrent difficiles à extraire de leur écrin. On pourra alors préférer les loger dans une plaque de mousse pour les parties suivantes.

Une approche grand public du jeu de rôle

Une fois en place, le jeu ravive les souvenirs des anciens joueurs, mais a de quoi largement émerveiller les novices. Si le jeu est conseillé pour les 14 ans et plus, des enfants plus jeunes, sachant lire et habitués à l'univers de la fantasy peuvent également y trouver leurs repères, les règles étant très faciles à assimiler lors d'une première partie. Comptez d'ailleurs envrion une heure ou deux selon la longueur des quêtes proposées. On se remémore alors la publicité (ci-dessous) qui nous faisait tant rêver à l'aube des années 1990 durant les émissions jeunesse.

Concrètement, HeroQuest invite deux à cinq joueurs autour de la table. L'un d'eux jouant le rôle de Zargon, conteur de l'épopée et maître de jeu placé derrière son écran de règles, les autres incarnant l'un des quatre héros de leurs choix. Il est d'ailleurs possible d'incarner plusieurs aventuriers en même temps si un ou deux joueurs sont réunis devant Zargon. Car HeroQuest est un jeu coopératif et il n'est nul esprit de compétition ni d'individualisme qui permettra de gagner face aux créatures qui se dresseront sur votre chemin. On apprécie d'ailleurs la possiblité de voir le décor, ses monstres et ses pièges, mais aussi ses trésors, se révéler sur le plateau à mesure que l'épopée avance.

Trépidant dans ses mécanismes, HeroQuest avait su proposer en son temps une relecture attachante et nerveuse du mythique Donjons & Dragons. Il avait alors été vécu comme une véritable porte d'entrée à l'univers si riche du jeu de rôle. Un pari qui avait rencontré un joli succès à travers le monde suscitant une vague de nostalgie chez les trentenaires et les quadras qui avaient pu s'y essayer. Surtout, HeroQuest a su offrir un moyen accessible de libérer son imagination permettant à chacun de créer sa propre quête et d'en renouveler l'intérêt à chaque partie. C'est là toute la substantifique moelle de ce jeu qui mérite son retour sur la table des salons, éclairé à la lumière d'une bougie, lors d'une longue nuit où le tonnerre gronde.

HeroQuest, de Hasbro et Avalon Hill, 120 euros, 2 à 5 joueurs.