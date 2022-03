LeBron James élu pire acteur aux Razzie Awards pour Space Jam 2

Si Lebron James fait l'unanimité sur les parquets en tant que génie du basket-ball, le champion NBA n'a visiblement pas séduit avec son rôle dans Space Jam : Nouvelle Ère sorti l'an passé. L'athlète s'est vu décerner le Razzie Award du «pire acteur» de l'année pour sa «contre-performance», dans la nuit de vendredi 25 mars.

Connus pour récompenser les pires films de l'année, les Razzie Awards ont semblent-ils voulu faire honneur à la suite de Space Jam puisque le film mettant en scène la star de la NBA et les toons de la Warner Bros. (Bugs Bunny, Daffy Duck...) a raflé trois trophées. LeBron James, qui évolue chez les Lakers de Los Angeles, est pointé du doigt comme le fut en son temps Michael Jordan pour le premier Space Jam (1996). Les organisateurs des Razzie Awards ont décrit le film comme «une publicité longue de 115 minutes pour tout ce qui est produit par WarnerMedia».

When LeBron James stepped into Michael Jordan's giant shoes for "Space Jam 2: A New Legacy," a Razzie probably isn't the movie award he had in mind. https://t.co/ry7oS3Zaq5 #EntertainmentNews

— Philstar.com (@PhilstarNews) March 26, 2022