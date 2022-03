Elle m'a sauvée : le téléfilm coup de poing diffusé ce mardi dans le cadre d’une soirée spéciale violences conjugales

En France, tous les deux jours et demi en moyenne une femme est tuée par son conjoint ou ex-conjoint. Face à ce terrible constat, M6 propose ce mardi 29 mars une soirée spéciale avec en prime-time le téléfilm choc «Elle m’a sauvée», centré sur les effroyables histoires vraies de deux femmes.

«Elle m’a sauvée», «c’est l’histoire de leur vie avec leur agresseur, cet homme qu’elles ont aimé un jour. C’est l’histoire de leur combat avec les institutions censées les aider», annonce M6.

Menacée et battue par son ex-conjoint depuis de nombreux mois, Julie Douib, 34 ans, maman de deux jeunes enfants, était allée porter plainte de nombreuses fois avant que le pire n’arrive. Elle répétait régulièrement aux policiers et à ses amis : «Il va me tuer»… Le 3 mars 2019 elle a été abattue par son ex-compagnon à L’île Rousse en Haute-Corse. Ce décès, 30e féminicide de 2019, allait déclencher une vague d’indignation dans tout le pays et entraîner la création du Grenelle contre les violences conjugales.

Depuis, près de 350 femmes ont à leur tour été tuées par leur conjoint ou ex-conjoint en France. Laura Rapp aurait pu faire partie de cette liste mais son appel à l’aide sur les réseaux sociaux l’a sauvée.

Dans la nuit de 16 au 17 avril 2018, après plusieurs années de violences conjugales, Laura Rapp avait trouvé enfin le courage de porter plainte. Le déclic : son conjoint avait tenté de l’étrangler sous les yeux d’Alice, leur fille de deux ans. Le cauchemar ne s'était pas arrêté-là. Après un an de détention provisoire pour tentative d’homicide, son ex-conjoint avait été remis en liberté dans l’attente du procès et placé sous contrôle judiciaire qu’il enfreindra à plusieurs reprises.

Alors que la justice restait sourde à ses multiples appels à l'aide, et sentant sa vie et celle de sa fille en danger, le 14 mai 2019, soit quelques semaines seulement après le décès de Julie Douib qui fût un électrochoc, Laura avait lancé un déchirant SOS sur Twitter : «Je ne sais pas si je vais mourir demain, je veux juste être entendue. Protégez-moi, protégez ma fille jusqu’au procès».

Un téléfilm pour sauver des vies

Dans l'espoir que cela puisse sauver des vies, les parents de Julie Douib ont accepté que l’affaire de leur fille soit portée à l’écran. Laura Rapp a elle aussi donné son accord, avec l’idée d’interpeller les consciences.

«Pourquoi n’êtes-vous pas partie avant ? Voilà la première question que l’on me pose, explique-t-elle selon les propos rapportés par TVmag. Je me suis dit qu’une fiction inspirée de faits réels allait permettre aux téléspectateurs de réaliser ce que vivent les victimes, l’impact sur les enfants, mais aussi de mesurer le dysfonctionnement de nos institutions. Même si on ne peut pas tout montrer à une heure de grande écoute, je voulais que l’on reproduise la nuit de la tentative de meurtre sur moi et que l’on voie cette violence, souvent minimisée par la société et les magistrats.»

Protéger les enfants

«Elle m’a sauvée» retrace le parcours des victimes et décrit les signes d'emprise et de violence intrafamiliale, et les nombreux obstacles auxquels elles ont fait face, un parcours du combattant commun à de nombreuses autres.

Dans son livre «Tweeter ou mourir», sorti le 11 mars 2021 aux éditions Michalon, Laura Rapp avait expliqué le processus judiciaire et comment il reste insensible aux appels au secours même les plus déchirants. Elle insiste aujourd'hui sur l'impérieuse nécessité de protéger les enfants. «Un mari violent peut être un bon père.», peut-on notamment entendre dans le téléfilm dans la bouche d'une juge aux affaires familiales. Un argument révoltant qui n'est malheureusement pas de la fiction…

Outre sa dénonciation du cruel manque d’action de la police et de la justice en matière de violences faites aux femmes, Laura Rapp a aussi brisé un tabou en dénonçant le travail douteux d’associations censées venir en aide aux victimes. «On tape régulièrement sur les forces de l'ordre mais tout le monde doit se remettre en question ! J'ai pu constater qu'il n'y avait quasiment aucune formation dans le milieu associatif. Lorsque j'ai réclamé un téléphone «grave danger» (appareil équipé d'une touche qui alerte immédiatement un service d'assistance, ndlr), j'ai fini par apprendre par la présidente de l'association à qui je m'étais adressée qu'elle n'avait jamais transmis ma demande au procureur. On est où ?» , s’insurge-t-elle fans une interview pour Télé Star.

De la gifle à la tentative de meurtre, elle relate ce mardi avec précision sa descente aux enfers dans une poignante interview pour le magazine Elle.

« Je veux que la honte change de camp » : le message poignant de Laura Rapp, victime de violences conjugales https://t.co/rJhgTxJndt pic.twitter.com/ARkxZGxyvL — ELLE (@ELLEfrance) March 29, 2022

Prix du public au festival TV de Luchon 2022, le téléfilm «Elle m'a sauvée» sera diffusé ce mardi 29 mars à 21h10 sur M6.

Au programme de la soirée spéciale violences conjugales de M6

- A 21h10 : «Elle m’a Sauvée», fiction unitaire de Ionut Teianu avec Juliette Roudet, Laura Sepul, Lio...

- A 23h05 : «De la fiction à la réalité», une émission présentée par Nathalie Renoux qui recevra en plateau les principaux protagonistes des deux affaires dont Laura Rapp.

- A 23h25 : «Laura : au nom des femmes», un documentaire sur la suite du parcours du combattant de la jeune femme qui, après les coups et les menaces, et l’appel à l’aide sur Twitter doit faire face à son ex-conjoint et bourreau au procès pour tentative de meurtre à la Cour d’Assises de Nanterre… Un combat pour sa fille et pour elle-même qui passe aujourd'hui aussi par sa dénonciation des manquements des institutions et sa volonté de protéger les enfants de parents violents.

- A 00.20 : «Halte aux féminicides : l’histoire de Julie, la numéro 30», un documentaire sur Julie Douib, décédée le 3 mars 2019 de deux coups de feu tirés à bout portant par son compagnon qui l'avait avant cela violentée, harcelée et humiliée pendant plusieurs années.

Les numéros qui peuvent sauver des vies

La soirée mettra l'accent sur les moyens à disposition pour que les victimes de violences ou les témoins de violence puissent se signaler parmi eux :

- Le 3919, numéro d’écoute ouvert 24h/24 7j/7



- En cas d’urgence, le 17 par téléphone, ou le 114 par SMS (numéro à l’origine réservé aux personnes sourdes ou malentendantes, ouvert aux victimes de violences conjugales qui ne seraient pas en mesure de parler).



- La plate-forme https://arretonslesviolences.gouv.fr/ qui comprend toutes les informations nécessaires (contacts d’associations, outils de sensibilisation...) aussi bien pour les victimes que pour les témoins. Il est possible de dialoguer 24h/24 7j/7 avec des policiers et des gendarmes spécialement formés aux violences conjugales, sexuelles et sexistes.