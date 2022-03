Et si on se rencontrait : cette séquence lunaire provoque l'hilarité des internautes

Ce lundi 28 mars, M6 diffusait un nouvel épisode de l'émission de dating «Et si on se rencontrait ?», et un des rendez-vous du jour a beaucoup fait rire les téléspectateurs.

Après avoir déjà énormément réagi la semaine précédente autour de la déception de Pierre qui avait découvert que Giulia ne ressemblait en vrai pas du tout aux photos qu’il avait pu voir d'elle sur les réseaux sociaux, cette semaine c’est la rencontre entre Sandra et un jeune homme un peu spécial qui a fait le régal des téléspectateurs.

Venue rencontrer un certain Guy, avec qui elle conversait depuis sept mois, Sandra est très vite tombée de haut. A sa grande surprise, C’est en fait un ami du candidat qui s'est présenté à la place de Guy au rendez-vous, et ce afin de remettre une lettre à la jeune femme. «Il a une nouvelle, il ne savait pas comment tu allais prendre ça. Administrativement parlant, il est marié avec une femme depuis quatre ans», a lâché Ismaël. L’échange entre l'auto-entrepreneuse de 29 ans et l’ami de Guy qui a suivi ensuite à fait le régal des téléspectateurs.

«Tu viens m'annoncer que l'homme pour qui j'ai des sentiments est marié depuis quatre ans et tu me demandes de prendre ça avec philosophie ? Tu sors d'où ?», lui a-t-elle dit, encore sous le choc avant d’enchaîner : «Tu sens que je suis énervée ? Parce que tu ne le vois pas ?» ; «Je ressemble à quelqu'un qui a envie de rigoler ?» ou encore «Ne me touche pas je t'ai dit», a-t-elle notamment lâché au moment où le jeune homme a eu l'audace de poser sa main sur sa cuisse.

De quoi régaler les internautes qui ont beaucoup commenté la séquence : «C'est un moment culte de tv qu'on vit là», «La meilleure séquence tv depuis des décennies... Enfin administrativement parlant», «Ce mec est une vraie légende», «Vous êtes sûr que la cérémonie des oscars c’était hier ? Parce que le meilleur acteur est passé aujourd’hui sur M6», peut-on notamment lire sur Twitter.

