MyCanal : l’offre enrichie de la chaîne Arte est désormais disponible pour tous les abonnés Canal+

Le Groupe Canal+ et Arte ont annoncé le renforcement de leur partenariat. Ce dernier prévoit la distribution de l’offre élargie d’Arte.tv à tous les abonnés Canal+ dès ce 29 mars via un corner dédié sur myCanal et dans l’univers Canal+ des décodeurs des opérateurs télécom et des décodeurs Canal+.

«Plate-forme culturelle européenne devenue incontournable, Arte.tv poursuit ainsi son déploiement, explique le communiqué. Bien au-delà du replay, cette offre enrichie inclut un large choix de programmes d’Arte avec des droits longs, visualisables dès 5h du matin le jour de leur diffusion à l’antenne, des avant-premières, des séries en intégralité, des exclusivités non diffusées à l’antenne mais aussi des collections éditorialisées ou encore des mises en avant liées à l’actualité».

Séries, cinéma, documentaires, concerts, information... Arte.tv concentre de nombreux programmes extrêmement alléchants. Parmi ces nouveautés très attendues figure notamment la nouvelle saison d’En thérapie, la série phénomène d’Eric Toledano & Olivier Nakache, qui sera disponible en avant-première et en intégralité dès le 30 mars sur Arte.tv et pour les abonnés Canal+ avant une diffusion en linéaire à partir du 7 avril.

Après une première saison sous le signe de la terreur et des attentats de novembre 2015, la série psychanalytique «En thérapie» revient de nouveaux épisodes marqués par le confinement et de nouveaux personnages dont elle explore les solitudes et les crises existentielles.

Diffusées en avant-première à Séries Mania en ce mois de mars, les cinq premiers épisodes ont réjoui les festivaliers.

A noter que la saison 1 sera également disponible en intégralité à partir du 30 mars.