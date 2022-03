Oscars 2022 : à quel film Chris Rock faisait référence dans sa blague sur Jada Pinkett Smith ?

Quelques secondes avant de se prendre une gifle sur la scène de la 94e cérémonie des Oscars, Chris Rock venait de faire une blague en s’adressant à Jada Pinckett Smith à propos de sa coupe de cheveux.

Alors qu’il s’apprêtait à annoncer le lauréat pour le prix du meilleur documentaire, l’humoriste s’est retourné en direction de la comédienne pour lui lancer : «Jada, je suis impatient de voir À armes égales 2». C’est après ce trait d’humour que Will Smith est monté sur scène pour le frapper au visage.

Avec cette blague, Chris Rock fait référence à la coupe rasée de Demi Moore dans le film À armes égales réalisé en 1997 par Ridley Scott.

Et sous-entend qu’avec son look, Jada Pinkett Smith se prépare forcément à tourner une suite. Le sujet est sensible car la comédienne est en fait atteinte d’alopécie, une maladie auto-immune provoquant la chute des cheveux. Un sujet sur lequel elle s’est largement exprimée personnellement sur les réseaux sociaux.

Si la plaisanterie de Chris Rock peut paraître maladroite, voir complètement ringarde (le film date d’il y a 25 ans et n’est pas resté dans les mémoires de beaucoup de personne), ses proches assurent qu’il ignorait tout de la maladie de Jada Pinkett Smith, selon le site américain TMZ.