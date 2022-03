Britney Spears : Justin Timberlake a menti pour booster sa notoriété rappelle la chanteuse

Libérée de sa tutelle, Britney Spears continue de faire des révélations sur le comportement de ses proches avec elle au fil des ans. Les dernières en date concerne son ancien petit-ami Justin Timberlake, qu’elle accuse de l’avoir trahie dans le but de booster sa carrière de chanteur.

«Il a sorti son premier album en utilisant ton nom et en prétendant que tu l’avais trompé», a, ce 28 mars, rappelé l'interprète de «Toxic». C'est en effet à la suite de rumeurs d'infidélités de la part de la chanteuse (infondées, tient-elle encore aujourd'hui à souligner), que les deux artistes s’étaient séparés en 2002, et Justin Timberlake avait notoirement surfé sur l'intérêt médiatique accru de cet épisode de leur vie amoureuse pour donner un nouvel élan à sa carrière.

Dans le documentaire «Framing Britney Spears», produit par le New York Times (visible en France sur Prime), plusieurs témoins avaient déjà pointé du doigt le fait que Justin Timberlake s'était servi de cette rupture pour lancer sa carrière solo.

Il avait à l’époque laissé plusieurs médias accuser Britney Spears de l'avoir trompé, puis d'avoir rompu brutalement avec lui, sans jamais s'exprimer publiquement sur le sujet. Les témoins avaient rappelé qu'il avait sorti ce qui allait devenir un tube, «Cry Me a River», qui évoque un homme trompé par son ancienne compagne, et le clip mettait en scène une femme qui ressemblait à s'y méprendre à Britney Spears.

Dans le même temps, les médias, et toute l'Amérique puritaine avec, s'étaient emparés du sujet pour traîner la jeune femme dans la boue.

les excuses du chanteur

A la suite de la diffusion du documentaire «Framing Britney Spears», qui avait sucité de nombreuses réactions négatives à son encontre, Justin Timberlake avait présenté ses excuses à la chanteuse, en même temps qu’à Janet Jackson dans un message posté sur Instagram.

Pour mémoire, le chanteur avait, en 2004, arraché un bonnet de soutien-gorge à Janet Jackson, en direct de la mi-temps du Super Bowl, révélant un sein. Ce qui avait une nouvelle fois mis en émoi l'Amérique.

La séquence avait durablement affecté la carrière de Janet Jackson, et non la sienne. «Je tiens à ces deux femmes, je les respecte, et je sais que je n'ai pas fait ce qu'il aurait fallu», avait écrit le chanteur. «Je suis désolé pour ces moments de ma vie où mes actes ont contribué au problème, où j'ai monopolisé la parole, où je ne me suis pas exprimé au nom de ce qui était juste», avait-il poursuivi. «Je sais que je n'ai pas été à la hauteur dans ces moments-là, comme dans beaucoup d'autres», avait-il reconnu, «et que j'ai bénéficié d'un système qui favorise la misogynie et le racisme.»

Des paroles qui, pour Britney Spears, n'ont visiblement pas suffi à effacer le préjudice subi.