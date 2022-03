Disney+ : une mini-série «The Full Monty» va voir le jour avec les acteurs originaux

Alors ils dansent. Vingt-cinq ans après avoir enflammé les salles de cinéma, le casting du film «The Full Monty» est réuni dans une mini-série qui sera diffusée prochainement sur Disney+.

Pilotée par Simon Beaufoy, l’auteur du film original sorti en 1997, cette fiction permettra de retrouver les personnages principaux 25 ans après les événements du long métrage. À l’époque, ces six ouvriers de l’industrie métallurgique s’étaient lancés dans le strip-tease pour échapper au chômage, et retrouver leur dignité. Les huit épisodes de la série les suivront plus de deux décennies plus tard dans une ville de Sheffield toujours en pleine mutation, et où les habitants se retrouvent face à un système de santé et d’éducation en ruine, et un marché du travail en berne.

The Full Monty. An 8 part Original series.



«Il y a 25 ans, Simon nous a présenté un groupe d'hommes de la classe ouvrière au chômage, des gens drôles, intrépides et résilients de Sheffield. Le monde est tombé amoureux d'eux. Nous sommes ravis de réunir le casting original pour cette toute nouvelle série sur Disney Plus et pour prendre des nouvelles de ces personnages emblématiques», se félicite la plate-forme de streaming.

Au casting, les téléspectateurs retrouveront Robert Carlyle (Trainspotting), Steve Huison, Lesley Sharp, Mark Addy (Robert Baratheon dans Game of Thrones), Tom Wilkinson (Batman Begins), ou encore William Snape.