«Et si on se rencontrait» : deux candidats de l’émission soupçonnés d'être des comédiens

Tandis que Sandra et Ismaël font le buzz sur Twitter depuis leur apparition le 28 mars dans « Et si on se rencontrait ?» au cours d’une séquence qui a provoqué l’hilarité générale, certains internautes affirment que les deux candidats étaient en réalité des acteurs qui ont tourné ensemble dans la même websérie sur Youtube.

La séquence de l’émission de dating de M6 a beaucoup fait réagir sur la Toile. Parmi les commentaires, ceux des téléspectateurs affirmant avoir reconnu les deux jeunes gens, ont fait douter de la véracité de leur histoire.

Venue rencontrer un certain Guy, avec qui elle conversait depuis sept mois et dont elle est follement amoureuse, Sandra est très vite tombée de haut. A sa grande surprise, c’est en fait un ami du candidat qui s'est présenté à la place de Guy au rendez-vous, et ce afin de lui remettre une lettre. «Il a une nouvelle, il ne savait pas comment tu allais prendre ça. Administrativement parlant, il est marié avec une femme depuis quatre ans», a lâché Ismaël. L’échange entre l'auto-entrepreneuse de 29 ans et l’ami de Guy qui a suivi ensuite a fait le régal des téléspectateurs.

Ksksksksksks ah les bâtards pic.twitter.com/T5E6VVKgxg — Dramione (@_Housewife) March 28, 2022

Sandra et Ismael , ce sont des comédiens , ils se connaissaient déjà une websérie YouTube #etsionserencontrait M6 s’est fait avoir mdrr pic.twitter.com/Dz8g89rTVx — Elikyabang2fois (@elikyabang2fois) March 28, 2022

Mais quand la production va les trouver dans leurs sketchs sur YouTube je sais pas ce qu’ils vont en penser s’ils sont pas déjà au courant #etsionserencontrait — MimiThatcher (@GeniusMimi1) March 28, 2022

C’est un camer elle faisait des vidéos sur YouTube à l’ancienne avec Aïcha Kamoise #etsionserencontrait — Lokesha Tejada (@Loke_sha) March 28, 2022

La production confirme une partie des rumeurs

Alors Sandra et Ismael auraient-ils joué la comédie ? La production de l’émission de M6 a ce mardi 29 mars confirmé à Télé-Loisirs qu’ils avaient bel et bien participé tous les deux à une websérie, mais en revanche qu’ils ne s’étaient pas parlé à cette occasion et donc qu’ils ne se connaissaient pas avant l’émission.

«Sandra et Ismaël ont participé tous les deux à une websérie il y a neuf ans, a fait savoir la chaîne. Il s'agissait d'un projet communautaire, regroupant beaucoup de personnes de la communauté camerounaise de région parisienne, leur pays d'origine à tous les deux. À l'époque, ni l'un ni l'autre ne se sont parlé et ils ne sont jamais rentrés en contact pendant neuf ans. Quand Ismaël est rentré dans la pièce et a découvert Sandra, il ne se souvenait plus d'elle et inversement», a-t-il été précisé.

Pas comédienne mais bientôt chroniqueuse ?

Invités dans TPMP ce mardi 29 mars, Sandra a elle aussi démenti les rumeurs selon lesquelles son histoire aurait été inventée de toutes pièces, et affirmé ne pas être une comédienne.

«Mais s’ils disent que je suis une comédienne, j'accepte. Après on peut me repérer hein. S'il y a Jean Dujardin, Thomas Ngijol... Il n'y a pas de problème. Moi je vais dans une émission telle que celle-ci, je sais pertinemment qu'elle va passer devant la France entière. Moi je vais aller me ridiculiser. Il y a ma mère qui regarde, non franchement... », a justifié la jeune femme de 29 ans.

Quant à sa relation avec Guy, elle a déclaré ne pas lui en vouloir : «Je n'aime pas rester bloquée sur les choses. La vie n'est pas très longue». Encore aujourd'hui, Sandra continuerait d'espérer que le divorce soit un jour officiellement prononcé. «Je suis pas c*nne. Je lui laisse le bénéfice du doute», a confié celle qui dit avoir toujours de forts sentiments.

Avec son franc-parler qui a fait le succès de la séquence de Et si on se rencontrait ?, la candidate n’a par ailleurs pas non plus hésité à recadrer Cyril Hanouna, l’accusant de ne pas être clair dans ses questions et de faire «comme Guy». Très amusé, l’animateur s’est empressé de lui proposer un poste de chroniqueuse.