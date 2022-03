House of The Dragon : la date de lancement enfin dévoilée

La date est enfin connue. C’est le 21 août prochain que la chaîne américaine HBO lancera «House of The Dragon», le prequel de «Game of Thrones» tant attendu par les fans.

Pilotée par Ryan Condal et Miguel Sapochnik, la série est adaptée du livre de George R.R. Martin Fire & Blood, publié en novembre 2018. L’histoire se déroulera 200 ans avant la chute du Trône de Fer, au moment où les Targaryen règne en maître sur Westeros, grâce à la quinzaine de dragons qu’ils contrôlent. La famille est alors au sommet de son pouvoir. Un édifice en apparence solide, qui s’apprête pourtant à s’effondrer sous le règne de Viserys 1er, en raison d’une guerre de succession.

«Je crois que nous avons été très respectueux de la série originale. Elle n’était pas cassée, donc nous n’avons pas essayé de réparer le mécanisme. House of The Dragon possède son propre ton qui évoluera et émergera au fil du temps. (…) Cette série est autre chose, et ce doit être comme ça. L’équipe est différente, les acteurs, le ton. Avec un peu de chance, elle parviendra à se démarquer. Mais nous devons le mériter – et cela ne se passera pas du jour au lendemain», explique Miguel Sapochnik dans un entretien au site américain The Hollywood Reporter.

Pour rappel, en février dernier, George R.R. Martin lui-même s’était montré très enthousiaste sur son blog après le visionnage des premières images. «J'ai vu quelques extraits pas encore montés de certains d'entre eux, et je trouve ça super ! Bien sûr, il y a encore beaucoup de travail à faire. Les effets spéciaux, la colorisation, la musique, tout le travail de post-production... Mais l'écriture, la mise en scène, et les acteurs... tout est formidable. J'espère que ça vous plaira autant qu'à moi», pouvait-on lire sur son blog.