Ozark, saison 4 : ce qu'il faut retenir de la bande-annonce de la partie 2

Une conclusion sanglante. Netlfix vient de publier la bande-annonce de la deuxième partie de l’ultime saison 4, dont la diffusion des 7 épisodes doit commencer le 29 avril prochain.

L’histoire de Marty et Wendy Byrde touche à sa fin, et cela promet de se dérouler de manière particulièrement sanglante. Une question brûle les lèvres de tous les fans de la série : la famille Byrde parviendra-t-elle à se sortir des griffes du cartel mexicain pour lequel elle blanchit de l’argent et/ou des autorités américaines avec la vie sauve ? Si on en croit la bande-annonce, ce serait tout simplement miraculeux.

On sent que l’éloignement entre Marty et Wendy ne cesse de grandir. Au point d’atteindre un point de rupture ? Au tout début de la série, Marty avait réussi à se maintenir en vie en proposant au cartel de blanchir leur argent dans la région des Ozarks, dans le Missouri. Obligeant l’ensemble de sa famille à quitter Chicago pour satisfaire les exigences de dangereux narcotrafiquants. Aujourd’hui encore, Marty tente de se sauver, ainsi que les siens, à grand renfort de persuasion (on le voit se rendre au Mexique dans la bande-annonce, ndlr). Mais que fera-t-il quand plus rien ne fonctionnera ?

À la fin de la première partie, Ruth découvrait avec horreur les corps de son cousin adoré, Wyatt, et de Darlene. Elle est désormais animée par une soif de vengeance qui ne s’estompera qu’avec la mort des responsables de leur mort, à commencer par Javi – un des leaders du cartel – sur lequel elle tire à bout portant dans la bande-annonce, sans qu’on sache s’il s’agit de la réalité ou de son imagination. Une chose est sûre : Ruth n’a plus rien à perdre, et semble déterminée à plonger toute cette entreprise dans le chaos le plus total.

Les fans de la série seront ravis d’apprendre également la sortir du documentaire «A Farewell to Ozark», que Netflix présente comme une «lettre d’amour» à la série et à ses fans, avec une plongée dans les coulisses de cette ultime saison 4. Il sera disponible le 19 avril, dès la mise en ligne du premier épisode de la partie 2.