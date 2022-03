Visitors : la série de Simon Astier dévoile sa première bande-annonce

Première production française de Warner TV Original, la série «Visitors» vient de dévoiler une première bande-annonce alléchante. La diffusion des 8 épisodes de 26 minutes commencera le 10 mai prochain.

Cette fiction créée, écrite et réalisée par Simon Astier – qui incarne également le personnage principal – plante son décor dans la petite ville de Pointe-Claire où Richard, qui y a passé son enfance auprès de ses amis Bob et Mitch, entame sa carrière dans la police. Le jeune homme suit avec fierté les traces de son grand-père, mais l’accueil qui lui est réservé n’est pas des plus chaleureux. Un soir, deux lueurs apparaissent dans le ciel, et se percutent. Un événement qui n’est pas sans conséquence dans la ville où des choses mystérieuses se produisent. Et ce n’est qu’un début.

Située à la frontière entre le fantastique, la comédie, et la science-fiction, Visitors voit Simon Astier s’entourer d’un impressionnant casting. Les téléspectateurs vont notamment retrouver Vincent Desagnat, Grégoire Ludig et David Marsais du Palmashow, Arnaud Tsamère, Julie Bargeton, Florence Loiret Caille, Antonia Buresi, Jeremie Dethelot, ou encore Arnaud Joyet.

«Je rêvais de faire cette série car j’adore cette culture depuis toujours», explique Simon Astier. «Ce sont ces films et ces séries qui m’ont fait vivre mes premières grandes émotions et donné envie de faire ce métier. J’adore mélanger les genres : le fantastique, la science-fiction, la comédie et même le drame. (…) Je raconte ici l’histoire de gens normaux confrontés à l’extraordinaire», poursuit-il.

La série Visitors sera disponible à partir du 10 mai prochain sur Warner TV.