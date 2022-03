Chris Evans et Scarlett Johansson au casting du film «Project Artemis» réalisé par Jason Bateman (Ozark)

Selon le site américain Deadline, Chris Evans et Scarlett Johansson seront réunis à l’affiche du film «Project Artemis», dont la réalisation sera assurée par Jason Bateman (Ozark). Et c’est Apple TV+ qui a réussi à s’en assurer les droits.

Une bonne pioche pour la plate-forme de streaming qui a eu le plaisir de voir le film CODA (adaptation américaine du film La famille Bélier réalisé en 2014 par Éric Lartigau) remporter l’Oscar du meilleur film lors de la dernière cérémonie des Oscars. L’intrigue du film Project Artemis est gardée secrète pour le moment, mais Deadline précise que l’histoire aura pour toile de fond «la course aux étoiles».

On notera que le programme Artemis existe, et est piloté par la NASA avec l’objectif de conduire un équipage d’astronautes sur le sol lunaire d’ici à 2025. The Artemis Project est également un jeu de société consistant à recruter des colons afin de développer une colonie sur Europe, un satellite naturel de Jupiter.

Le site américain précise que ce projet permet à Chris Evans et Scarlett Johansson de se retrouver après leur collaboration dans la saga Avengers. Ils partageront également l’affiche du film Bride, de Sebastián Lelio, actuellement en phase de développement.