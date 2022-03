«Votre santé, un trésor très convoité» : le documentaire fascinant sur les ambitions des géants du web dans le secteur médical

Diffusé dans le cadre d’une soirée spéciale «Le nouveau monde de la santé», le 26 avril prochain sur Arte, le documentaire «Votre santé, un trésor très convoité» montre comment les géants du Web se positionnent dans le secteur médical mondial.

Alors que les systèmes de santé publics et privés sont à bout de souffle, la constellation d’entreprises baptisée les GAFAM – Google, Apple, Facebook, Amazon et Microsoft – investissent une partie de leurs profits colossaux dans la médecine et/ou la recherche. Mark Zuckerberg et son épouse, la pédiatre Priscilla Chan, ambitionnent ainsi de «guérir et éliminer toutes les maladies d’ici la fin du siècle», à travers les actions de leur fondation, la Chan Zuckerberg Initiative.

Google développe actuellement une intelligence artificielle capable de rivaliser avec les meilleurs praticiens. Apple propose un éventail d’objets connectés qui surveillent notre état de santé. Amazon, via la société Amazon Care, investi massivement dans les marchés de la télémédecine et des mutuelles. Et ils ne sont pas les seuls à partir à la conquête d’un marché considéré comme «le nouvel or noir», basé sur l’exploitation des données de santé qui, à les écouter, permettra d’améliorer les soins, diminuer les coûts, et prévenir les maladies.

Des bénéfices et des limites

Mais est-on certain de vouloir confier l’historique de nos soins à ces entreprises privées dont le principal objectif reste de s’enrichir ? Si l’Union Européenne continue de réglementer la confidentialité des données personnelles, leur gestion a été confiée à des entreprises privées aux États-Unis et au Royaume Uni après la signature de juteux contrats.

Le documentaire de David Carr-Brown permet ainsi de saisir où en sont ces entreprises dans leurs avancées – apparemment inéluctables – dans le secteur de la santé, pose la question de l’intérêt général et l’égalité face aux soins, des potentiels problèmes éthiques que cette tendance – si elle s’impose au plus grand nombre – soulèvent, les bénéfices qui existent dans le développement de ces méthodes, et leurs limites, mais aussi les alternatives qui existent et qui cherchent à aller dans le sens d’une gestion globale et humaniste de la santé.

Le documentaire sera diffusé le 26 avril prochain à 22h25 sur Arte, et sera disponible du 19 avril au 23 août sur le site arte.tv.