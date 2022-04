Disney+ : une nouvelle bande-annonce pour la série française «Oussekine»

Disney+ vient de dévoiler une nouvelle bande-annonce de la mini-série «Oussekine», une production originale française créée et réalisée par Antoine Chevrollier, attendue dans le courant de l’année 2022 sur la plate-forme de streaming.

Déclinée en 4 épisodes, la fiction revient sur les événements tragiques de la nuit du 5 au 6 décembre 1986, qui ont conduit à la mort de Malik Oussekine en marge d’une manifestation étudiante marquée par de violentes répressions policières. Et les conséquences désastreuses que cela a eu sur les membres de sa familles, sa mère Aïcha (Hiam Abbass), ses frères Ben Amar (Malek Lamraoui) et Mohamed (Tewfik Jallab), ses sœurs Fatna (Naidra Ayadi), et surtout Sarah (Mouna Soualem) qui va tout sacrifier pour que justice soit faite.

Les téléspectateurs retrouveront Kad Merad dans le rôle de l’avocat Georges Kiejman, et Olivier Gourmet dans celui du ministre délégué à la sécurité Robert Pandraud. Hiam Abbass (Succession, Ramy), Malek Lamraoui, Tewfik Jallab, Slimane Dazi, Thierry Godard, Mathieu Demy, ou encore Gilles Cohen complètent le casting.

Le synospis officiel de Disney+ : Oussekine (série Star Original) est une tragédie familiale qui se penche sur les événements du 5 décembre 1986 qui ont conduit à la mort de Malik Oussekine, à laquelle jamais aucun film ni aucune série n’a été consacrée. Centrée sur le combat de sa famille pour obtenir justice, elle plonge au cœur des années 1980 pour comprendre l’impact que ce drame a eu sur la société française de l’époque.