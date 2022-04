Gillian Anderson : «Je ne jouerai plus jamais dans X-Files !»

Gillian Anderson a reçu le Variety Icon Award ce vendredi 1er avril lors de la cérémonie d'ouverture du festival Canneseries 2022. A l’occasion de sa venue à Cannes, l’actrice a confirmé qu’elle ne jouerait jamais plus dans X-Files.

«On continue de me demander si je jouerais un jour de nouveau dans X-files, mais je ne sais pas pourquoi. C’est comme un groupe de musique qui tourne depuis 30 ans et à qui on demande toujours de jouer leurs premières chansons, alors qu’ils pensent ‘Pourquoi ne pouvez vous pas aimer les choses que je fais maintenant ?!’, ça me fait un peu cet effet. Il n’y a qu’une seule réponse : ça n’arrivera pas», a-t-elle confié dans une interview pour Télé-Loisirs.

Celle qui incarnera Eleanor Roosevelt dans The First Lady, se dit par ailleurs très heureuse d’avoir pu explorer une nouvelle palette de jeu grâce à la série Sex Education dans laquelle, selon elle, «l’improvisation mène aux moments les plus hilarants».

Une brillante carrière

Comédienne de cinéma, de théâtre et de télévision multi-récompensée, Gillian Anderson avait rencontré un succès international avec le rôle de l’agent spécial Dana Scully dans X-Files : Aux frontières du réel, pour lequel elle a gagné un Emmy Award, un Golden Globe et deux Screen Actors’ Guild (SAG) Awards.

Devenue depuis, entre aures rôles, sexologue dans Sex Education, mais aussi Dame de fer dans The Crown... Elle a ce 1er avril reçu le «Variety Icon Award» lors de l'ouverture du festival Canneseries.

«J’ai effectivement incarné beaucoup de femmes iconiques», a reconnu vendredi Gillian Anderson au Palais des festivals, après avoir reçu son prix et foulé le tapis rose. Si pour ce qui concerne Dana Scully, c’est bel et bien fini, il faut néanmoins s’attendre encore à d’autres beaux rôles, puisqu’elle vient de signer un accord d’exclusivité avec Netflix.