Tyler Rake 2 : le tournage du film avec Chris Hemsworth est terminé

C’est sur Instagram que le réalisateur Sam Hargrave a annoncé la fin du tournage de Tyler Rake 2, le film d’action avec Chris Hemsworth dont le premier volet s’était imposé comme un des plus grands succès de Netflix en 2020.

Face caméra, le réalisateur annonce en avoir terminé avec la photographie principale, qui avait commencé fin 2021, et en profite pour remercier l’intégralité du casting et des équipes de tournage.

«C'est fini ! Dernier jour pour la photographie principale sur Tyler Rake 2. Quel incroyable voyage. Merci à tous les acteurs et à toute l'équipe, c'était un accomplissement épique et je suis si fier de tout le monde. Merci !», dit-il.

Pour le moment, Netflix n’a dévoilé aucune information concernant le scénario de Tyler Rake 2 – dont l’écriture a été confiée à Joe Russo – mais on sait que le mercenaire a survécu à sa blessure par balle, évidemment. Et qu’il va se retrouver dans un endroit froid et enneigé, comme indiqué sur les photos publiées par l’acteur en décembre dernier.

La plate-forme de streaming n’a pas encore donné d'information concernant la date de mise en ligne de Tyler Rake 2.

Mais maintenant que le tournage est bouclé, ce n’est qu’une question de temps avant que les premières images (teaser, bande-annonce) ne soient dévoilées, avec le casting complet… et la date de diffusion.