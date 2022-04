Canneseries : nos 3 séries coup de coeur

Feront-elles partie des séries récompensées par le jury de Canneseries, dont la cinquième saison se clôturera ce mercredi 6 avril ? Ces trois-là auront quoiqu’il arrive marqué la Croisette.

El inmortal - Espagne, 8x50 minutes

La série revient sur l’histoire vraie des «Miami», un gang qui contrôlait le trafic de cocaïne et le milieu de la nuit madrilène dans les années 1980-1990. El Inmortal retrace plus exactement l'histoire de Jose Antonio à la tête de cette organisation qui était crainte de tous. Un homme devenu l'un des trafiquants de drogue les plus puissants d'Europe, et qui a survécu à un nombre incroyable de tentatives d'assassinat.

La trajectoire de cet impitoyable caïd madrilène est portée avec charisme (et charme caliente) par Álex García (vu dans Antidisturbios sur Canal+).

Jeux d’influence, les combattantes - France, 6 x 55 minutes

Jean-Xavier de Lestrade (Un coupable idéal, The Staircase, Laëtitia) est de retour avec une nouvelle saison de Jeux d’influence, les combattantes, cette fois centrée sur les rapports entre lobbys et industrie agro-alimentaire. Dans ce récit d’une actualité et d’un réalisme glaçants s'affrontent un ministre de l’agriculture pris au piège de l’exercice du pouvoir, un lobbyiste prêt à tout pour étouffer un scandale sanitaire, des mères de famille démunies face au drame qui les touche, et une journaliste pugnace prête à tout pour lever le voile sur la vérité.

Riche d’un travail documentaire de longue haleine et portée par une parfaite Alix Poisson, la série éveille les consciences sur les dangereuses accointances entre pouvoir et lobbys.

1985 - Belgique, 8 x 50 minutes

En 1980, une jeune femme, son frère et son meilleur ami se lancent dans la vie d’adulte. Pleins de bonnes intentions, ils embarquent pour un avenir prometteur. Vicky, en tant qu’étudiante en droit à l’Université libre de Bruxelles, Marc et Franky, en tant que recrues dans la gendarmerie belge. Mais au cours des années suivantes, ils vont tous les trois perdre leur innocence et leurs illusions. Tout comme le reste du pays, une actualité violente et sanglante s’impose à eux, réduisant en miettes une partie de leur innocence et de leurs rêves : les Tueries du Brabant...

Ecrite par Willem Wallyn, scénariste de All of Us, et portée par les équipes de The Twelve et Red Light, deux séries précédemment récompensées à Canneseries, 1985 replonge avec finesse dans l’affaire des tueries du Brabant, une série de crimes et plus spécialement de braquages sanglants qui eurent lieu entre autre en Belgique et qui ont marqué toute une génération.