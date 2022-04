Harrison Ford : l'acteur va jouer au côté de Jason Segel dans la première série de sa carrière

Un début à tout. Selon le site américain The Hollywood Reporter, Harrison Ford fera ses premiers pas dans le monde de la série télévisée avec «Shrinking», une comédie dans laquelle il donnera la réplique à Jason Segel (How I met your mother).

Ce dernier, dont le nom sera également présent aux côtés des producteurs de Ted Lasso Bill Lawrence et Brett Goldstein, incarnera un psychiatre en deuil qui commence à dire à ses patients ce qu’il pense vraiment de leurs problèmes. Alors qu’il enfreint les règles éthiques de la profession, ce changement de comportement provoque des bouleversements dans la vie de ses patients, et dans la sienne.

Harrison Ford jouera le rôle du docteur Phil Rhodes, un psychiatre chevronné spécialisé dans la thérapie cognitivo-comportementale. Il partage son cabinet avec Jimmy – le personnage incarné par Jason Segel – et Gaby, qui vient d’être diagnostiqué de la maladie de Parkinson. Ce qui vient troubler la vie du cabinet, précise le site The Hollywood Reporter.

Destinée à être diffusée sur la plate-forme de streaming Apple TV+, Shrinking sera le premier rôle récurrent d’Harrison Ford dans une série télévisée. L’acteur, dont le dernier film remonte à 2020 avec L’Appel de la forêt, vient de terminer le tournage d’Indiana Jones 5, dont la sortie en salles est prévue pour le 28 juin 2023.