Plus belle la vie : quatre comédiens dévoilent leurs séries préférées

Présents à la 5e édition du festival Canneseries, quatre comédiens du feuilleton «Plus belle la vie», Anne Décis (Luna), Léa François (Barbara), Marwan Berreni (Abdel) et Nicolas Berger-Vachon (Bastien) ont partagé leur «bon plan séries» avec Télé Loisirs.

Les quatre acteurs ont ainsi dévoilé leur coup de cœur, à commencer par Marwan Berreni dont le choix s’est porté sur une série policière visible sur myCANAL. «Je dirais Mare of Easttown ! Je ne sais pas si vous avez vu, avec Kate Winslet, c'est pas mal du tout », a-t-il déclaré.

Pour Léa François, malgré la déception ressentie chez les fans après la diffusion de la saison 8, Game of Thrones reste au sommet de son classement. Elle en profite pour révéler le nom de la série – française s’il vous plaît – qu’elle dévore des yeux en ce moment. «Je dirai toujours Game of Thrones, quoi qu'il se passe ! Mais là je suis en train de regarder Ovni(s), c'est chanmé !», lâche-t-elle.

Nos confrères de Télé Loisirs ont également sondé leurs partenaires de Plus belle la vie, Anne Décis et Nicolas Berger-Vachon. La première avoue avoir «bingé» la série Sex Education qu’elle vient de découvrir (et on la comprend). «Je suis très en retard par rapport à tout le monde parce que je viens de découvrir Sex Education. J'ai regardé les trois saisons en une semaine, je suis une ultra fan !», dit-elle.

Le choix de Nicolas Berger-Vachon se porte sur une série qui touche à sa fin, mais qui fait clairement l’unanimité chez les téléspectateurs. «Moi je vous recommande chaudement Ozark, c'est vraiment une super série ! J'adore», explique-t-il.