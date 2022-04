Shy'm et Lucie Lucas ensemble au casting d’une nouvelle série policière

A l’occasion de leur présence ce lundi 4 avril au festival Canneseries, Lucie Lucas et Shy’m ont annoncé qu’elles allaient jouer ensemble dans une nouvelle série policière intitulée «Cannes Confidential».

La chanteuse et la comédienne de Clem seront accompagnées de l’acteur britannique Jamie Bamber connu notamment pour son rôle dans «Battlestar Galactica».

«Cannes Confidential» sera inspirée d'«Amicalement Vôtre» et du film «La main au collet», selon les informations de Télé-Loisirs. Le tournage de cette nouvelle série, coproduite par les États-Unis, le Royaume-Uni, la Suède et la France, débutera le 17 avril.

Au long des six épisodes, Lucie Lucas incarnera une lieutenant de police originaire de la région cannoise et Shy'm sera Léa, une policière de son équipe.

«On va tourner en anglais, donc pour moi c'est beaucoup plus de préparation, explique Shy’m dans les colonnes du journal Le Parisien. Je suis loin d'être bilingue, je travaille avec une coach. Avec Lucie, on suit depuis une semaine une formation physique d'autodéfense, de combat. Tout ça, c'est nouveau, c'est chouette d'apprendre à la connaître dans ce cadre.»

En ce qui concerne l’histoire, «Camille et Léa ne peuvent pas se défaire d'Harry car il les aide dans certaines enquêtes. Il se retrouve là un peu comme un parasite. Léa le sonde énormément, elle a une méfiance énorme et elle n'aime pas ce personnage. Il est trop décontracté, un peu désinvolte et affreusement charmant», a raconté la chanteuse à Télé-Loisirs.

Le comédien a lui aussi fait quelques confidences sur son personnage, Harry. «On ne sait rien sur son histoire, ni pourquoi il se trouve là. Il essaie d'échapper à quelque chose de son passé compliqué. Harry se mêle très facilement à tous les milieux de la société cannoise et se trouve dans cette ville comme chez lui, même s'il est étranger», a-t-il confié.