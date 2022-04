Elvis : le biopic sur le rocker projeté en avant-première au Festival de Cannes

Le Festival de Cannes a annoncé mardi que le très attendu biopic Elvis, sur la légende de la musique américaine, serait présenté en avant-première mondiale sur la Croisette lors de sa 75e édition, en mai prochain.

Les interprètes, Austin Butler, dans le rôle de la légende du rock'n' roll, Olivia DeJonge dans le rôle de son épouse Priscilla, et Tom Hanks dans celui de son impresario, le colonel Tom Parker, sont attendus à Cannes, ainsi que le réalisateur australien, Baz Luhrmann.

Elvis: The King at the 75th Festival de #Cannes2022!



New world premiere with @ElvisMovie by the Australian director Baz Luhrmann will attend the Festival along with @TomHanks, @AustinButler and Olivia DeJonge. #ElvisMovie @wbpictures pic.twitter.com/zfqLGEKDsN

