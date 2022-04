Batman Autopsie : la nouvelle série audio originale de Spotify sera lancée le 3 mai

Spotify, Warner Bros. et DC Comics ont annoncé le lancement le 3 mai prochain de leur nouvelle série audio originale, Batman Autopsie.

Un thriller psychologique qui «emmènera les auditeurs dans un nouveau voyage au plus profond de l'esprit de Bruce Wayne, ponctué par de nombreux rebondissements et mettant en scène un certain nombre de super-méchants classiques de Batman», est-il annoncé.

«Lorsque les auditeurs rencontrent Bruce Wayne, il est médecin légiste, travaillant dans les entrailles de l'hôpital de Gotham et chargé d'examiner les victimes du Moissonneur, un horrible tueur en série s'attaquant aux citoyens de Gotham. Non seulement Wayne devra faire face à ses propres démons, mais il devra également les surmonter pour sauver les citoyens de Gotham dans la peau de son alter ego Batman».

Une sortie mondiale

Batman Autopsie sera lancé mondialement avec huit adaptations du scénario original américain sur neuf marchés différents, ce qui en fait le plus grand lancement simultané de Spotify à ce jour, annonce la firme. A noter qu'il s’agira du premier projet d'une longue liste à voir le jour dans le cadre de l'accord pluriannuel entre Spotify, Warner Bros. et DC Comics.

Le casting de la version française est dément, avec Dali Benssalah dans le rôle de Bruce Wayne, Julia Piaton dans celui de Barbara Gordon, André Dussollier en Dr Hunter, Laurent Stocker de la Comédie Française dans la peau du Sphinx, Anaïde Rozam en Kell, Ana Girardot en Vicky Vale, Thibault de Montalembert dans le rôle de Thomas Wayne, Shirine Boutella dans celui de Renee Montoya, Sam Karmann en Alfred, Christophe Montenez de la Comédie Française dans la peau du Moissonneur, Guy Lecluyse dans celle d'Arnold Flass, et Amira Casar en Martha Wayne.