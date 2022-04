Constellation : Noomi Rapace et Jonathan Banks au casting de la série

Noomi Rapace (Prometheus) et Jonathan Banks (Breaking Bad) tiendront les rôles principaux dans «Constellation», une série développée pour la plate-forme de streaming Apple TV+.

L’histoire suivra Jo, une femme de retour sur Terre après une catastrophe dans l’espace où elle se trouvait. Une fois chez elle, elle constate que les choses ne se déroulent pas comme elle l’avait imaginé, et que des parties importantes de sa vie passée ont été effacées. Jo va alors se plonger dans les méandres de l’histoire secrète du voyage temporel afin de comprendre ce qui s’est passé pendant son absence.

Selon le site américain Collider, Constellation ambitionne d’explorer les faces les plus sombres de la psychologie humaine. Connue pour ses rôles dans Prometheus, Millénium, Lamb, ou encore Seven Sisters, Noomi Rapace donnera la réplique à Jonathan Banks, acteur devenu célèbre grâce à son rôle de Mike Ehrmantraut dans Breaking Bad et Better Call Saul, et dont le personnage n’a pas été précisé pour le moment.

La série Constellation sera écrite et réalisée par Peter Harness (Doctor Who, La guerre des mondes). Les deux premiers épisodes seront toutefois mis en image par Michelle McLaren dont la réputation n’est plus à faire après ses collaborations remarquées sur les séries Breaking Bad et Game of Thrones. Apple TV+ n’a pas encore précisé la date de tournage et de diffusion de la série.