Killing Eve : quel personnage sera au cœur du spin-off en développement ? (SPOILERS)

Alors que la saison 4 de «Killing Eve» touchera prochainement à sa fin sur myCANAL, un spin-off de la célèbre série est officiellement en développement. Et reviendra sur les jeunes années de l’espionne Carolyn Martens (Fiona Shaw).

La société Sid Gentle Films, qui s’occupe de la série originale, assurera la production. Pour le moment, on ne sait pas si le spin-off sera diffusé sur la chaîne BBC America comme Killing Eve. Ni quand elle devrait voir le jour, ou quels acteurs composeront le casting. Une chose semble certaine toutefois : Sandra Oh et Jodie Comer n’apparaîtront pas dans ce prequel.

ATTENTION SPOILERS À VENIR

La série Killing Eve, adaptée de la série de romans de Luke Jennings intitulée Villanelle, suit la relation intime qui se développe entre Eve Polastri, un agent des services secrets britanniques du MI6, et la tueuse à gages d’origine russe, Villanele. On y découvre le personnage de Carolyn Martens, qui dirige la section Russie au MI6, et qui apparaît comme étant un agent corrompu au fur et à mesure que la série avance.

On découvre qu’elle entretient une relation intime avec Konstantine Vasiliev, le patron de Villanele et membre de l’organisation criminelle The Twelve (Les Douze). Le spin-off devrait donc revenir sur le début de carrière de Carolyn Martens, et révéler la manière dont elle s’est retrouvée à devenir un agent double.

La saison 4 de Killing Eve, qui est également la dernière, est actuellement diffusée sur Canal+, et tous les épisodes (déjà diffusés) – ainsi que les saisons précédentes – sont actuellement disponibles sur myCANAL.