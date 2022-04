Koh-Lanta : Freddy bientôt papa pour la première fois

C’est sur Instagram que Freddy Boucher, candidat emblématique de «Koh-Lanta», a annoncé attendre un heureux événement avec sa femme.

L’ex-aventurier de TF1, qui est actuellement en pleine rénovation de sa future maison, pose fièrement sur une photo à côté du ventre de son épouse, où il est possible d’apercevoir l’échographie de leur enfant à naître. Et dans sa main, il tient son chat, membre à part entière de cette famille qui va bientôt s’agrandir. «Notre plus belle aventure commence bientôt… 28 juin 2022», annonce-t-il en légende.

Une bonne nouvelle pour Freddy Boucher, qui avait eu le malheur de déclarer forfait dès le premier épisode de l’édition spéciale Koh-Lanta : La Légende, en raison d’une blessure à l’épaule sur la toute première épreuve de la compétition. Le Nordiste avait fait part de sa déception après coup, lui qui s’était préparé comme jamais pour être performant pour les 20 ans du célèbre programme.

«J’ai même été surpris, car je pense que c’est l’édition où j’étais le plus fort au départ de l’aventure. Encore une fois, j’ai fait un énorme travail physique, car je voulais vraiment la survoler. Je pensais réellement que c’était mon édition, et que j’allais pouvoir sortir mon épingle du jeu. Finalement, tout s’est écroulé sur la première épreuve», avait-il déclaré à nos confrères de Télé 7 Jours.