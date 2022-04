Locke and Key : la saison 3 sera la dernière

Selon le site américain Dealine, la saison 3 de la série «Locke and Key» sera la dernière. Une conclusion qui correspondrait à la volonté des créateurs au moment de lancer la série sur Netflix en février 2020.

Ce qui veut dire que les fans auront droit à une conclusion au terme d’une saison 3 conçue comme étant l’ultime chapitre du récit. «J’ai entendu que, après le succès des 10 épisodes de la première saison de Locke and Key, Netflix s’est rapprochée de l’équipe créative avec un plan de trois saisons contenant une saison 2 de 10 épisodes, et une troisième de 8 épisodes. Cela correspond à la vision qu’en avait les producteurs et showrunners Carlton Cuse et Meredith Averill dans la manière de raconter cette histoire, et de la conclure», précise l’auteure de l’article publié sur Deadline.

Les créateurs de la série ont publié un communiqué dans lequel ils affirment être ravis de la décision de Netflix, et assurent que cela correspond à leur volonté depuis le départ. «En tant que conteurs d’histoires, nous sommes reconnaissants d’avoir l’opportunité de donner notre version de l’incroyable récit de Joe Hill et Gabriel Rodriguez comme nous le souhaitons. Nous garderons les clefs magiques toutefois, pour notre usage personnel», ont-ils notamment déclaré. Aucune date de diffusion de la saison 3 n’a été communiquée pour le moment.

Locke and Key raconte l’histoire des enfants Locke après la mort mystérieuse de leur père. Les trois enfants, ainsi que leur mère, emménagent dans leur demeure ancestrale, Keyhouse, où ils découvrent des clefs magiques susceptible de faire la lumière sur les circonstances du décès de leur père. Pendant leurs explorations, ils découvrent que le pouvoir des clefs a réveillé un puissant démon, et que celui-ci ne reculera devant rien pour s’en emparer.