Straight Man : Bob Odenkirk (Better Call Saul) a déjà un nouveau projet de série

La chaîne américaine AMC vient de s’assurer que Bob Odenkirk resterait sur leur antenne à la fin de «Better Call Saul». L’acteur incarnera le personnage principal de «Straight Man», une série adaptée du roman éponyme de Richard Russo.

Bob Odenkirk y incarnera Henry Devereaux Jr, professeur de lettres d’une cinquantaine d’années ayant connu un relatif succès dans sa jeunesse après la publication d’un roman, qui ne se résout pas à accepter son destin d’enseignant dans une université médiocre de Pennsylvanie.

Mais ce n’est là que le début de ses soucis. Il est quasiment persuadé que son épouse le trompe avec le doyen de l’établissement, une de ses filles est sur le point de divorcer, et sa secrétaire est sur le point de publier un livre chez son propre éditeur. Henry Devereaux Jr. se retrouve confronté à une crise de la cinquantaine dont seule l’ironie semble en mesure de le sauver.

Selon le site américain EW.com, Straight Man est en cours de développement avec une diffusion prévue dans le courant de l’année 2023. Aaron Zelman (Damages) et Paul Lieberstein (The Office) en seront les showrunners. «Encore une fois, un projet chez AMC se concentre sur un personnage doté d’une profondeur de caractère et une vraie sensibilité. Je suis attiré par l’humanité et l’humour contenus dans le roman, et je suis impatient d’incarner ce personnage», a réagi Bob Odenkirk dans un communiqué.