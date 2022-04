Better Call Saul, saison 6 : Bryan Cranston et Aaron Paul feront-ils une apparition ?

Alors que «Better Call Saul» s’apprête à lancer sa dernière saison le 18 avril prochain, de nombreux téléspectateurs se demandent si Bryan Cranston et Aaron Paul feront, ou pas, une apparition dans le spin-off de «Breaking Bad».

Interrogé par le site américain Variety, Peter Gould et Vince Gilligan ont répondu à la question que tous les fans de Breaking Bad – dont Better Call Saul est le spin-off centré sur le personnage de Saul Goodman avant (et après) les événements de la série originale – se posent à l’aube de la diffusion de cet ultime chapitre : Bryan Cranston, alias Walter White, et Aaron Paul, qui incarnait Jesse Pinkman, apparaîtront dans un des épisodes ?

«Ce serait une véritable honte que la série touche à sa fin sans que ces deux-là fassent une apparition à l’écran, non ?», a répondu Vince Gilligan. «Vous l’avez entendu ici en premier», a-t-il ajouter un peu plus tard selon Variety. Peter Gould a également évoqué cette probabilité, mais en se montrant un peu plus évasif. «Si cela devait arriver un jour, ce sera forcément à cet instant où les deux séries commencent à se rejoindre», lance-t-il, avant de vraiment titiller la curiosité des fans. «Ces deux mondes se croisent d’une manière que vous n’avez jamais vu auparavant, ça c’est certain», ajoute-t-il.

La saison 6 de Better Call Saul sera découpée en deux parties, avec 7 épisodes diffusés à partir du 18 avril prochain. Il faudra ensuite attendre le 11 juillet pour regarder les six derniers. La série sera disponible en France sur Netflix.