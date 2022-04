The End of Medicine : une bande-annonce pour le documentaire produit par Joaquin Phoenix et Rooney Mara

Produit par Joaquin Phoenix et Rooney Mara, le documentaire «The End of Medicine», qui explore le lien entre les questions de santé à l’échelle mondiale et le bien-être animal, vient de dévoiler sa première bande-annonce.

Le film donne notamment la parole à la vétérinaire Alice Brough afin de parler de l’élevage intensif dans l’agro-alimentaire, et de son impact sur l’apparition de virus et de pandémies à travers l’histoire, mais aussi son impact sur le changement climatique, l’environnement, et la biodiversité.

Réalisé par Alex Lockwood (73 cows), le documentaire contient également le témoignage de nombreux experts issus du monde de l’agriculture, de la politique, et de la médecine, qui tirent la sonnette d’alarme sur les pratiques actuelles dans l’élevage et la culture, et les conséquences à plus ou moins long terme que ces choix pourraient avoir en termes de santé publique à travers le monde. La sortie de The End of Medicine est prévue pour le 10 mai prochain.

Vegan depuis l’âge de 3 ans, et antispéciste convaincu, Joaquin Phoenix avait profité de son sacre aux Oscars en 2020 pour évoquer son engagement pour la cause animal et la défense de l’environnement. «Nous allons dans le monde naturel et nous pillons ses ressources. On se donne le droit d’inséminer artificiellement une vache et quand elle met bas, on lui vole son bébé, même si ses cris d’angoisse sont indéniables. Et puis on lui prend le lait qui est destiné à son veau, et on le met dans notre café et nos céréales. Je pense que nous craignons l’idée d’un changement personnel, parce qu’on pense qu’il nous faut sacrifier quelque chose, abandonner quelque chose», avait-il déclaré.

«Mais les êtres humains, à leur meilleur, sont si inventifs, créatifs et ingénieux, et je crois que lorsqu’on utilise l’amour et la compassion comme principes directeurs, on peut créer, développer et mettre en œuvre des systèmes de changement qui sont bénéfiques pour tous les êtres sensibles et pour l’environnement», poursuivait-il.