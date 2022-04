Kate Middleton : son personnage apparaîtra-t-il dans la saison 6 de The Crown ?

Alors que la saison 5 de The Crown sera dévoilée en novembre prochain, Netflix est à la recherche d’acteurs pour camper les personnages de la sixième saison, dont celui de Kate Middleton, à une condition.

Selon le Sun, l’équipe de «The Crown», série multi-récompensée, a bien lancé un casting pour trouver la perle qui pourrait camper la duchesse de Cambridge à l’écran, tandis que cette nouvelle saison courra jusqu’aux années 2000. Or, c'est à cette période que le Prince William et Kate Middleton se sont rencontrés.

Mais pas question de lésiner sur la future interprète de la maman de George, Charlotte et Louis. La production ne mettra en scène son personnage qu’à une condition, rapporte le journal britannique. Seul une actrice capable de transposer son style typiquement anglais sera sélectionnée. Une tâche ardue tant Kate Middleton fait sensation à chacune de ses sorties publiques, que ce soit pour ses tenues, ou son naturel et son attitude chic et décontractée en toutes circonstances.

Une présence incertaine

A défaut de trouver celle qui réunira toutes ses qualités, la saison 6 pourrait se faire sans la Duchesse, bien qu'elle figure parmi les membres de la famille royale les plus populaires. En cause, son rôle dans la saison 6 n’est pas crucial.

«Avoir la duchesse de Cambridge en vedette est une victoire facile pour "The Crown", car les créateurs savent que cela attirera plus de gens. D'autant que cela montrera sa relation avec William au moment même où leur romance commence à s'épanouir alors qu'ils étaient tous les deux étudiants», explique un spécialité de la télévision, cité par The Sun. «Mais comme elle n'est pas nécessairement un élément crucial de l'histoire, la présence de Kate est essentiellement un bonus, ils ne choisiront quelqu'un que s'ils peuvent trouver le bon candidat», poursuit-il.

En attendant de dénicher cette pépite, l’équipe du casting devra également trouver deux acteurs, âgés entre 16 et 21 ans, pour camper Harry et William. Un appel à candidature a été lancé mi-mars avec une exigence, que la ressemblance physique soit significative.

Its that time folks...Prince William & Harry - Season 6. This is an incredible opportunity! Please help us spread the word... pic.twitter.com/nFMSkUdsex — Kate Bone (@KateBoneCasting) March 17, 2022

Le tournage commencera fin août au Royaume-Uni.