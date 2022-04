35 ans de M6 : un prime time anniversaire ce lundi 11 avril avec tous les animateurs

Pour fêter ses 35 années d’existence, la chaîne M6 propose ce lundi 11 avril une soirée spéciale sous le signe de l’humour, de la nostalgie et de l’émotion.

Intitulée «35 ans M6 : Tous en scène !», la soirée mettra notamment en avant des séquences cultes d’émissions phares telles que le Hit Machine, E=M6, Loft Story, La France a un incroyable talent, Top Chef, D&Co, Recherche appartement ou maison, Kaamelott, Camera Café ou encore L’Amour est dans le pré.

L'émission dévoilera également un florilège de dérapages imprévus ainsi que les débuts de personnalités révélées par M6, et il y en a eu beaucoup. L’occasion de se souvenir que les carrières de Nagui, Cauet, Alessandra Sublet, Virginie Efira, Vanessa Demouy et Laurent Laffite (tous les deux dans Classe mannequin), mais aussi Jean Dujardin et Christophe Maé dans Graines de stars, Tomer Sisley dans Studio Sud, Eric et Ramzy dans leur première pastille humoristique, Arnaud Ducret dans le Morning, Julien Doré et Amel Bent dans Nouvelle Star, ou encore Matt Pokora (avec le groupe Linkup) dans Popstars, ont tous vu leur carrière décoller sur celle qu’on appelait jadis «la chaîne qui monte», née le 1er mars 1987.

Les images les plus emblématiques de la chaîne se mêleront ce lundi à des séquences inédites de Scènes de Ménages, spécialement tournées avec les animateurs phares de la chaîne.

Benjamin DECOIN / M6

Ainsi Mac Lesggy, Karine Le Marchand, Eric Antoine, Philippe Etchebest, Cyril Lignac, Bernard de la Villardière, Marie Portolano, Marianne James, Cristina Cordula, Julien Courbet et Sophie Ferjani se sont mis en scène au côté des acteurs de la série culte tels que Valérie Karsenti et Frédéric Bouraly, alias Liliane et José.

A noter que les célébrations de cet anniversaire ont lieu alors que le projet de fusion entre TF1 et M6 se concrétise peu à peu. M6 et Altice ont d’ailleurs annoncé vendredi dernier avoir signé des accords en vue de la vente des chaînes TFX et 6ter à Altice, en cas de réalisation effective de la fusion prévue entre TF1 et l'heureuse trentenaire. Et ce afin de se mettre en conformité avec la réglementation française qui limite à sept pour un même groupe le nombre de chaînes nationales sur la télévision numérique terrestre (TNT)