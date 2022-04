Larry et son nombril : une saison 12 officiellement commandée

La série «Larry et son nombril» sera de retour pour une saison 12 sur la chaîne américaine HBO. Une excellente nouvelle pour les fans de son créateur, Larry David.

C’est ce dernier qui a révélé l’information lors d’une soirée organisée à Los Angeles en présence d’un panel de téléspectateurs, révèle le site américain Variety. Présent pour animer la conversation, l’animateur Rich Eisen a partagé la nouvelle sur son compte Twitter. «J’ai été très honoré d’animer la soirée des Emmys auprès du panel de Larry et son nombril ce soir à Los Angeles en présence d’une partie du casting, et j’ai pu poser la question ultime à Larry David : Aura-t-on droit à une autre saison ? Il a répondu oui», peut-on lire.

So, I was honored to emcee an @TheEmmys panel for “Curb Your Enthusiasm” tonight here in LA with most of the cast and asked Larry David the ultimate question:





Will there be another season of Curb?





He said yes.

— Rich Eisen (@richeisen) April 11, 2022