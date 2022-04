Severance : le créateur évoque la conclusion de la saison 1 (SPOILERS)

Dans un entretien accordé au site américain EW.com, Dan Erickson, le créateur et co-showrunner de «Severance», s’est exprimé sur les principaux événements de la saison 1, et sa conclusion. Et sur ce qui attend les fans dans le second chapitre.

Lancée en février dernier sur Apple TV+, Severance suit l’histoire de Mark, un homme détruit psychologiquement après la mort de sa compagne dans un accident de voiture. Incapable de poursuivre son métier de professeur d’histoire, il accepte de rejoindre la société controversée Lumon Industries, où les salariés acceptent l’implant d’une puce dans leur cerveau afin de dissocier leur vie professionnelle et personnelle. Ainsi, le salarié ne connaît rien de son existence en dehors des murs de l’entreprise.

Vendredi dernier, la saison touchait à sa fin lors d’un dernier épisode qui offrait aux fans des réponses à leurs questions, tout en en posant de nouvelles.

ATTENTION, la suite de l’article contient des spoilers sur l’ensemble de la saison 1.

Dan Erickson a ainsi été interrogé sur le choix de conclure la saison 1 sur un cliffhanger insoutenable où Mark – brillamment incarné par Adam Scott – apprend que Gemma, sa défunte compagne, n’est pas morte, et qu’il l’a côtoyé chez Lumon Industries sous l’identité de Mme Casey. Une découverte rendue possible après que lui et ses trois collègues aient réussi à mettre en place une stratégie afin de «réveiller» leur «être professionnelle» hors des murs de Lumon. Dan Erickson accuse - amicalement - le réalisateur de la série, Ben Stiller.

«Je ne veux pas dénoncé Ben Stiller, mais c’est lui qui a suggéré de terminer la saison sur la fin de la période d’astreinte (qui permet de faire émerger la personnalité des salariés à l’extérieur de l’entreprise). Et je me suis dit ‘Ok, les gens vont être furax’. Mais je pense que c’était effectivement la meilleure façon de conclure», explique-t-il.

Une saison 2 axée vers l'extérieur

À propos de la saison 2, Dan Erickson assure que les quatre collègues seront de retour au bureau. Mais que, cette fois, les téléspectateurs vont découvrir à quoi ressemble leur existence en dehors de l’entreprise. «Dans la saison 2, nous allons montrer les personnages à l’extérieur. Tout comme Mark, tous ceux qui travaillent à Lumon avaient des raisons très personnelles de subir cette opération, et ils sont tous engagés sur le chemin de la guérison d’une façon ou d’une autre », précise-t-il à EW.com.

«Dans la saison 2, nous verrons les différences entre les personnalités de chacun, entre leur identité professionnelle et leur identité personnelle. Nous allons vraiment étendre cette partie. Mais il y aura toujours des scènes au bureau. Et il y aura possiblement un nouveau bar à melon», poursuit-il. Pour rappel, Severance a été renouvelée pour une saison 2 par Apple TV+. Aucune date de tournage n’a été dévoilée pour le moment.