Hot Ones : découvrez le premier numéro de la version française avec Jonathan Cohen

Canal+, Studio Bagel et Mediawan proposent depuis ce 11 avril une adaptation française de Hot Ones, le format d’interview américain vu des milliards de fois depuis sa création en 2015.

Une émission démente à laquelle s’est prêté le tout Hollywood, de Natalie Portman, à Idris Elba, en passant par Scarlett Johansson, Tom Holland ou encore Billie Eilish.

Dans la version française présentée par Kyan Khojandi (Bref), ce sont Jonathan Cohen, Monsieur Poulpe, Jérôme Commandeur, Izia Higelin ou encore Orelsan qui se sont prêtés au jeu, à leurs risques et périls… Car le principe est simple, mais arriver au bout de l’interview l’est beaucoup moins : avant chaque question, l'invité doit déguster un morceau de poulet ou une tempura de légumes agrémentés d'une sauce piquante. Il y a dix questions et à chaque fois la sauce est plus épicée.

Les mixtures spécialement préparées pour l'occasion et aux noms évocateurs vont de 1700 pour la bien nommée «Gentille myrtille» (myrtilles, citron, sauce soja, piment guajilo), à plus de 1 million sur l’échelle de Scoville (qui indique l’intensité d’un piment) pour l’Apocal X (un mélange composé de tomate, piment Pepper X, pâte de piment, et de citron).

L'intérêt est que plus l’intensité des sauces augmente, plus l’interview prend une tournure imprévisible... Kyan Khodanji explique d'ailleurs en préambule que «plus on mange épicé, plus il y a d’endorphines, ce qui agit comme un sérum de vérité»...De passage pour la promo de la suite de La Flamme, la parodie d’émission d’aventure Le Flambeau, Jonathan Cohen, premier à passer à table, va s’en souvenir longtemps… «On est monté en gamme très vite», a réagi l’acteur et showrunner en goûtant (seulement) la deuxième…

Huit épisodes de 26 minutes ont déjà été enregistrés. Depuis ce 11 avril, ils sont visibles sur la chaîne Youtube du Studio Bagel et toutes les deux semaines le mardi à 23h50 sur Canal+.