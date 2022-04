Jean Dujardin et Nicolas Bedos vont se retrouver pour la série «Alphonse»

Après «OSS 117 : Alerte rouge en Afrique noire», Jean Dujardin et Nicolas Bedos ne vont pas tarder à tourner de nouveau ensemble avec «Alphonse», première série réalisée par Nicolas Bedos.

«Nouvelle et folle aventure. Tournage imminent», a annoncé ce mardi Nicolas Bedos sur son compte Instagram, qui pour la première fois se lance dans la réalisation d’une série. Une bonne nouvelle partagée simultanément par son ami Jean Dujardin.

Ecrite et réalisée par Nicolas Bedos - César du meilleur scénario en 2020 pour «La Belle Époque» - d’après une idée originale de ce dernier et de son compère Jean Dujardin, la série diffusée sur Prime Video réunira un casting cinq étoiles.

Outre l’interprète de «The Artist», qui y dévoilera «toute la variété de son talent», selon un communiqué de Prime video, Charlotte Gainsbourg, Pierre Arditi et Nicole Garcia sont crédités au casting. Produit par Alain Goldman, «Alphonse» sera diffusé en France et partout dans le monde à partir de novembre 2023.

Une intringue encore floue

Peu de choses ont pour l’instant filtré sur l’intrigue de cette création originale présentée par la plate-forme comme «un voyage à travers la découverte de soi, à la fois délectable et irrévérencieux».

Jean Dujardin y tiendra cependant le rôle-titre et se glissera dans la peau d’Alphonse. L'acteur de 49 ans campera un personnage «caméléon dont la mission est de plaire aux femmes et de satisfaire tous leurs désirs», précise toutefois Variety, s’appuyant sur les révélations du producteur Alain Goldman. «Alphonse sera un spectacle haut en couleur, avec une histoire très avant-gardiste et originale sur la relation entre les hommes et les femmes qui, je pense, résonnera fortement dans le monde entier», a par ailleurs expliqué ce dernier.

Son récit devrait cependant se tenir à Paris, comme le laisse entendre l'affiche dévoilée ce mardi, mais pourrait également conduire les personnages à Nice, si l'on en croit les hashtags partagés par Jean Dujardin dans sa publication Instagram. Le tournage devrait débuter en juin.