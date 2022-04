Thor : Love and Thunder : une figurine révèle le costume de Gorr, le Massacreur des Dieux

Malgré les nombreuses fuites d’images du tournage du film «Thor : Love and Thunder», le costume de Christian Bale dans le rôle de Gorr, le Massacreur des Dieux n’avait jamais été dévoilé… jusqu’à la commercialisation des figurines.

Une série de photos publiées par le compte Twitter de Cosmic Marvel permet ainsi de découvrir les jouets qui seront commercialisés à la sortie du film – prévue le 13 juillet prochain en France – avec les figurines de Natalie Portman dans le rôle de Mighty Thor, de Chris Hemsworth dans celui de Thor, et de Ravager Thor, de Chris Pratt en Star Lord, de Tessa Thompson en King Valkyrie, de Groot, et donc de Christian Bale en Gorr, le Massacreur des Dieux. «Tenant à la main une arme mystérieuse et terrifiante, Gorr ne laissera rien ni personne se mettre en travers de son chemin», peut-on lire sur la boîte de la figurine.

New Marvel Legends toys for ‘THOR: LOVE AND THUNDER’ shows the first look at some characters including the villain Gorr the God Butcher.





(via @MultiverseMurph) pic.twitter.com/JXPF7J5lN7 — Cosmic Marvel (@cosmic_marvel) April 9, 2022

© D.R

Ces images permettent d’éclairer sous un nouveau jour les clichés de Christian Bale, crâne rasé, pris sur le tournage de Thor : Love and Thunder il y a un an de cela.

Le personnage de Gorr, le Massacreur des Dieux est relativement récent puisqu’il a fait sa première apparition en 2012 dans le comic book Thor : God of Thunder, de Jason Aaron. Après avoir perdu sa femme et ses enfants sur sa planète reculée, et sans nom, Gorr avait perdu foi dans l’existence de Dieux jusqu’au jour où deux d’entre eux s’entretuent devant lui, confirmant leur existence. C’est ainsi qu’il se saisit de la Necrolame tombée à ses pieds, qui fusionnera avec lui, transformant son aspect et faisant de lui l’égal des Dieux qu’il se met alors à massacrer à travers la galaxie pour se venger de leur silence.