Chris Brown : le rappeur annonce être père pour la troisième fois

Chris Brown a confirmé que lui et la mannequin Diamond Brown avaient accueilli une petite fille en janvier dernier. Il a révélé la nouvelle avec une adorable photo Instagram célébrant l'anniversaire de trois mois de l'enfant.

La photo montre la petite fille, nommée Lovely Symphani, portant une combinaison Gucci rouge et bleu avec un bandeau assorti.

Diamond a partagé la même photo Instagram jeudi, accompagnée de la légende : «Je t'ai donné la vie, mais vraiment, tu m'as donné la mienne. HAPPY 3 mois mon petit pétard !».

Awww! Chris Brown and Diamond Brown showing their daughter some online love for her 3 months (: @gettyimages) pic.twitter.com/lTIEuhFGrR — TheShadeRoom (@TheShadeRoom) April 8, 2022

Le rappeur, toujours poursuivi pour viol par la justice, avait déjà une fille de 7 ans nommée Royalty avec son ex-petite amie Nia Guzman, et un fils de 2 ans, Aeko Catori, avec Ammika Harris.

Chris Brown avait parlé de son apprentissage de la paternité en 2015, soit un an après la naissance de son aînée. «J'ai un travail de coparentalité assez incroyable, je dois apprendre à être un père, en particulier apprendre à prendre soin de quelqu'un d'autre», avait-il déclaré au micro de Ryan Seacrest. «Je sais à peine comment me brosser les dents le matin ! C'est vraiment génial. Ça rend très humble. C’est très apaisant. Je pense que j'étais un enfant exubérant, très hyperactif, mais maintenant que je vois ça, ma fille m’apaise.», avait ajouté celui qui continue d'enchaîner les démêlés judiciaires et les arrestations.