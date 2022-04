Découvrez la bande-annonce de «After Ever Happy», quatrième et dernier volet de la saga romantique

Tessa Young et Hardin Scott seront bientôt de retour dans le film «After Ever Happy», quatrième et dernier épisode de la saga romantique tirés des livres d'Anna Todd. Et pour faire patienter les fans, une bande-annonce a été récemment dévoilée.

Dans ce dernier opus, qui sera diffusé comme le précédent sur Prime Video, la relation entre les deux amants, toujours interprétés par Hero Fiennes-Tiffin et Josephine Langford, va être une nouvelle fois mise à rude épreuve.

Plus précisément, une révélation sur le passé de Tessa fait surface et fragilise le couple. Parallèlement, ils découvriront une vérité choquante sur leur famille respective.

En sachant que Tessa n'est plus la gentille et réservée fille qu'elle était lorsqu'elle a rencontré Hardin. Quant à ce dernier, il n’est plus le jeune homme lunatique dont elle est tombée amoureuse durant ses années de lycée.

Mais que les amateurs de la saga se rassurent, après ce quatrième volet, deux autres films sont au programme : un préquel sur le passé de Hardin, et une suite centrée sur les enfants des héros.

Pour l'heure, on ignore encore la date exacte de diffusion. Toutefois, on sait que le long-métrage sera disponible sur la plate-forme entre août et septembre prochain.