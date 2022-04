Fiançailles de Jennifer Lopez et Ben Affleck : l'actrice raconte en détail comment l'acteur lui a fait sa demande

Jennifer Lopez, désormais fiancée pour la seconde fois avec Ben Affleck, a raconté comment la demande en mariage de son compagnon s’était déroulée.

«Samedi soir, à l’endroit que je préfère au monde (un bon bain moussant), mon magnifique amour a mis un genou à terre et m’a demandée en mariage. J’étais totalement prise au dépourvu et je l’ai juste regardé dans les yeux en souriant et en pleurant, essayant tant bien que mal de réaliser qu’après 20 ans, cela se produit à nouveau, j’étais réellement sans voix», a-t-elle écrit dans son blog. «Est-ce que c’est un oui ?», lui a demandé Ben Affleck. «J’ai dit OUI, bien sûr que c’est un OUI», dit-elle avoir répondu.

«Ce n'était rien d'extraordinaire, mais c'était la chose la plus romantique que j'aurais pu imaginer... juste un moment de calme un samedi soir à la maison, deux personnes se promettant d'être toujours là l'une pour l'autre», a-t-elle ajouté, précisant qu’elle souriait alors que des larmes coulaient le long de ses joues.

J-Lo, qui a aussi dévoilé la bague que lui a offerte son futur époux, estime que son couple est formé par «deux personnes très chanceuses qui ont une deuxième chance pour vivre le véritable amour». Dix-huit ans après la fin de leur première relation, l'actrice et chanteuse de 52 ans avait le 7 avril dernier confirmé ces nouvelles fiançailles.

Les Bennifer de retour

Les deux stars avaient déjà enflammé la Toile l'an dernier en redonnant une chance à leur couple, surnommé «Bennifer» (la contraction de leurs prénoms) au début des années 2000.

La chanteuse et l'acteur-réalisateur s'étaient rencontrés en 2002 sur le tournage de «Gigli». Leur mariage, prévu pour 2003, avait été repoussé, avant qu'ils n'annoncent la fin de leur couple en 2004.

S’il a bien lieu cette fois, il s’agira du quatrième mariage pour Jennifer Lopez, qui a notamment été l’épouse du chanteur Marc Anthony avec qui elle a des jumeaux. Ben Affleck a été lui marié à l'actrice Jennifer Garner, avec qui il a trois enfants.