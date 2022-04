Obi-wan Kenobi : les révélations d'un scénariste sur l'intrigue de la série

Dans un entretien accordé au site américain EW.com, le scénariste d’«Obi-wan Kenobi», Joby Harold, s’est exprimé sur l’intrigue de la série. Et les circonstances dans lesquelles les téléspectateurs vont retrouver le maître Jedi.

La série se déroulera plusieurs années après La Revanche des Sith, où Obi-wan Kenobi avait vu son apprenti Anakin Skywalker rejoindre le côté obscur de la Force, avant de le laisser pour mort après une bataille au sabre laser opposant le maître à son élève. Au même moment, l’Ordre 66 ordonnait la mise à mort de tous les Jedi à travers la galaxie.

«La série reprend 10 ans après l’Épisode III à un moment de grande obscurité dans la galaxie», commence Joby Harold. «L’Empire est dans sa phase d'expansion. Et toutes les horreurs qui l'accompagnent se manifestent à travers la galaxie. L’ordre des Jedi tel que nous le connaissions a été quasiment anéanti. Donc tout ce qu’on a pu voir dans les prequels s’est effrondré», poursuit-il.

Les membres de l’ancienne République, contraints de basculer dans la Rébellion, ont vu l’Empire détruire tout ce qu’ils avaient construit. Les Jedi encore en vie «sont en fuite et se cachent. Dark Vador et ses Inquisiteurs les poursuivent jusqu’aux confins de l’Univers», précise Joby Harold.

Un avenir incertain

C’est dans ce contexte particulièrement sombre que les téléspectateurs vont retrouver Obi-wan Kenobi, dont la foi en l’avenir a été sérieusement mise à mal. «Dans ce monde sans espoir et fataliste se trouve le Jedi le plus célèbre de tous, caché, luttant pour ne pas perdre cette foi propre au Jedi, essayant de s’y accrocher, et espérant la faire croître à nouveau au milieu du chaos», explique Joby Harold.

Aussi, la série Obi-wan Kenobi sera la transition entre cette obscurité imposée par l’Empire à la fin de La Revanche des Sith, à la lueur qui pointe dans Un Nouvel Espoir. Elle verra donc le maître Jedi faire tout son possible pour échapper à ses poursuivants, tout en essayant d’être en paix avec son passé. «Obi-wan est plus que jamais le produit de ses expériences passées. Lui et Anakin étaient tellement proches que ce qu’ils ont vécu ensemble, et ce qui est advenu d'Anakin, ne peuvent que l’atteindre au plus profond de son être. Nous allons découvrir un homme profondément marqué par cette histoire, qu’il le veuille ou non», précise Joby Harold.

Selon Joby Harold, la série Obi-wan Kenobi sera principalement l’histoire de cette lutte du maître Jedi pour accepter le passé, le comprendre, et y cerner son rôle exact : «Le voyage et les endroits où cela le mèneront, tant physiquement qu’émotionnellement, les batailles qu’il va devoir mener, sont en lien avec le fait de faire face à ce passé et comprendre qui il était, quel était son rôle dans sa propre histoire, et dans celle des autres».