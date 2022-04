Et si on se rencontrait : pourquoi le prochain épisode va faire parler de lui

L’émission «Et si on se rencontrait» enflamme les réseaux sociaux à chaque diffusion depuis son retour à l’antenne. Et le prochain numéro à découvrir ce lundi 18 avril sur M6 ne devrait pas faire exception.

Diffusée en deuxième partie de soirée après Mariés au premier regard, l’émission voit deux personnes entretenant une relation virtuelle se rencontrer physiquement pour la première fois. Le premier épisode de cette saison avait notamment vu Pierre se retrouver face-à-face avec Giulia. Et exprimer sa déception en réalisant qu’elle ne ressemblait pas aux photos qu’il avait vu d’elle. Ce qui n’a pas manqué de déchaîner les internautes sur les réseaux sociaux.

Non mais cette émission c’est de l’or en barre. Le mec a dit putain c’est chaud. Ça me fume #etsionserencontrait pic.twitter.com/V1J2b4FxxV — jiga (@jiga972) March 21, 2022

Il y a eu également Dalila qui a essuyé les remarques désagréables de Tuan sur son physique au moment de leur rencontre.

"Si tu ne te remets pas au sport c'est mort"



Dès leur première rencontre, Tuan commence par critiquer le physique de Dalila...#EtSiOnSeRencontrait, ce lundi à 23.15 pic.twitter.com/2wJz61hwvU — M6 (@M6) April 4, 2022

M6 a bien compris que Et si on se rencontrait était une usine à faire du buzz, et le prochain épisode prévu pour être diffusé le lundi 18 avril va pousser le curseur encore plus loin puisque les téléspectateurs vont découvrir Eve, une jeune femme d’une vingtaine d’années qui va rencontrer Aïckel, avec lequel elle entretient une relation virtuelle. Et à qui elle va annoncer lors de l’émission qu’elle était un garçon jusqu’à ses 19 ans, avant qu’elle n’entame sa transition.

Dans les commentaires, de nombreux internautes redoutent la réaction d’Aïckel au moment de découvrir la vérité devant les caméras, arguant qu’Eve aurait dû être sincère avec lui dès le départ. D’autres félicitent la jeune femme pour son courage. Il faudra attendre le 18 avril prochain pour découvrir la réaction d'Aïckel, et celle des téléspectateurs.