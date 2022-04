«J'ai coupé les ponts» : Garou évoque la fin de son amitié avec Céline Dion

Invité de l’émission en Aparté sur Canal+ce mercredi 13 avril, Garou a confié pourquoi son amitié avec Céline Dion avait pris fin.

En revoyant les images du clip de leur tube «Sous le vent» sorti en 2001, l’artiste de 49 ans est revenu sur la forte complicité qui les liait à l’époque. «On était très très proches avec Céline, c’est vrai. Puis, je pense qu’elle n’a pas compris quand j’ai coupé les ponts avec eux (Céline et son mari René Angélil qui était à une époque leur manager à tous les deux, ndlr)», a-t-il révélé.

«On faisait le même métier, on était deux petits diamants bruts québécois, elle essayait de comprendre ma vision, moi la sienne, donc on avait une complicité unique», a-t-il insisté. En regardant dans le rétroviseur, il estime avoir peut-être «trahi quelque chose» en manifestant le besoin un jour de prendre ses distances avec la star. «En revoyant le clip de 'Sous le vent', j'ai vu une belle analogie, très représentative (...) Elle voulait m'emmener très très haut et puis, à un moment, c'est presque moi qui ai coupé le cordon pour me laisser planer», a-t-il dit.

Le chanteur explique avoir ressenti le besoin de mettre un frein à sa fulgurante ascension. «J'avais envie plus de descendre que de monter. Je ne voulais pas être partout sur la planète. Il y avait une limite, je ne voulais pas aller plus haut, pas par peur, mais je me disais : 'quand on va au-dessus des nuages, il y a des moments où ça se ressemble», a-t-il analysé. Il a donc décidé de «couper les ponts» avec le couple.

L'interprète de Belle concède cependant que lorsqu'il a eu l'occasion de recroiser sa compatriote par la suite, leur complicité a rejailli. «À chaque fois qu'on se retrouve, c'est magique, il y a plein de choses qui se passent dans nos yeux. Il y a eu toute cette complicité, une véritable connexion», a-t-il déclaré avec tendresse.