Ted : la série de Seth MacFarlane dévoile son casting

La série adaptée du film «Ted» vient de dévoiler son casting. Seth MacFarlane (Family Guy, Americain Dad, The Orville), qui réalisera et rédigera la totalité des épisodes, prêtera sa voix à l’ours en peluche.

La série sera un prequel des deux films sortis en 2012 et 2015 dans lesquels Mark Wahlberg incarnait le personnage de John Bennett, un homme qui, quand il était enfant, avait vu son vœu de voir son ours en peluche prendre vie se réaliser. Le jouet, baptisé Ted, devient dès lors son meilleur ami, et un fêtard invétéré au langage fleuri avec lequel John partage ses expériences de jeunesse.

C’est justement l’adolescence de John qui sera explorée dans l’adaptation en série télévisée. L’histoire se déroulera en 1993, et suivra le quotidien du jeune homme âgé de 16 ans et de son ours en peluche à Boston. Les téléspectateurs découvriront les aventures de ces deux amis inséparables, et les bêtises de Ted qui est toujours prêt à tenter de nouvelles expériences.

C’est Max Burkholder qui incarnera le personnage de John Bennett, qui est décrit comme étant un adolescent sympathique traversant une phase compliquée de sa puberté. Giorgia Whigham sera Blaire Bennett, la cousine intelligente et volubile de John qui vit au sein du foyer, et suit des cours à l’université. Scott Grimes jouera le rôle de Matty Bennett, le père de famille qui travaille dur pour subvenir aux besoins de la famille.

La saison 1 de Ted comptera 10 épisodes, et sera diffusée sur la plate-forme de streaming Peacock aux États-Unis. En France, aucun diffuseur n’est connu pour le moment. Mais il semble fort probable que la série soit disponible à terme sur myCANAL. Aucune date de diffusion n’a été dévoilée pour le moment.